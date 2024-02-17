前總統特赦性侵犯同夥掀怒浪 匈牙利上萬人街頭示威

匈牙利前總統諾瓦克（Katalin Novak）日前遭踢爆暗中特赦兒童性侵犯同夥，今（17）日匈牙利首都布達佩斯英雄廣場（Heroes’ Square）外聚集上萬名示威群眾，要求政府改革及透明化。（彭博）

2024/02/17 15:28

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕匈牙利首位女總統諾瓦克（Katalin Novak）日前遭踢爆暗中特赦兒童性侵犯同夥後引起社會譁然，2月10日引咎辭職，但仍未能平息眾怒，今（17）日匈牙利首都布達佩斯英雄廣場（Heroes’ Square）外聚集上萬名示威群眾，要求政府改革及透明化。

據《衛報》報導，匈牙利布達佩斯英雄廣場當地時間16日晚間（台灣時間17日凌晨）湧入成千上萬名示威群眾，表達對前總統諾瓦克及執政黨暗中特赦兒童性侵犯同夥的憤怒及不滿，並要求政府針對相關措施進行改革、開放透明化。

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報導指出，這是迄今針對此案最大規模的示威抗議集會，現場上萬名示威者中不乏青年族群及家庭同行，一名偕同19歲兒子出門抗議的64歲男子莫爾納（Jozsef Molnar）受訪時坦言，自己上一次走上街頭，是1989年蘇聯解體垮台的時候。

莫爾納直言：「我們受夠了，我們需要改變這個充滿謊言和虛偽的政府。我們是為了未來和孫子們而站出來的。」

示威集會主辦方也在臉書貼文上質疑：「究竟政府多少掩蓋了多少我們不知道的類似問題？」主辦方強調，「這無關政治光譜立場，我們是為保護受害者、政府透明化、人類的尊嚴和公共議題而站出來」。

據悉，此案爭議起因於匈牙利獨立新聞網站「444」本月初獨家踢爆，時任總統的諾瓦克在2023年4月間，特赦了包庇其前上司、兒童性侵犯的孤兒院前副院長科尼亞（Endre Kónya）。

對於特赦該名性侵同夥的動機尚不明，但掌握國會實權的執政黨青年民主主義者聯盟—匈牙利公民聯盟 （Fidesz）總理奧班（Viktor Orbán）則解釋執政黨將承擔錯誤決策的後果，如總統和司法部長已經引咎辭職，他預計今（17）日稍晚將會就政策改革方針進行公開演說。

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報導指出，這是迄今針對此案最大規模的示威抗議集會，現場上萬名示威者中不乏青年族群及家庭同行，一名示威者受訪時直言：「「我們受夠了，我們需要改變這個充滿謊言和虛偽的政府。我們是為了未來和孫子們而站出來的。」（路透）

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