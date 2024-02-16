福島放射水外洩原因曝 東京電力：作業員忘關閘門

日本東京電力公司15日透露，福島第一核電廠本月7日發生含放射性物質水外洩，竟是因為作業員忘記關閉手動閘門。（美聯社資料照）

2024/02/16 10:07

黃邦平／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕日本東京電力公司15日透露，福島第一核電廠7日發生含放射性物質水外洩，原因竟是外包企業的作業員忘記關閉手動閘門。外洩水量達1.5噸，所含放射性物質約66億貝克。

綜合媒體報導，東電公布的事故報告顯示，2月7日上午8時左右，作業員在福島第一核電廠高溫焚燒爐廠房東側外牆，清洗距地面約5公尺的「第二銫吸附裝置」（SARRY），目的是降低輻射量，並為之後的例行檢修做準備。

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然而，因「第二銫吸附裝置」與外牆排氣口相通，理應關閉的16個閘門中，竟有10個處於開啟狀態。作業員隨後驚覺含有裝置內放射性物質的水與清洗用的淡水，一同從大樓內部外洩。

上午9時10分左右，過濾水主閥門緊急關閉；9時16分確認漏水停止。據信受污染水外洩時長約40分鐘。

東電表示，福島第一核電廠事故發生後，由於現場輻射量較高、工作量增加，為了抑制操作人員暴露的輻射劑量，部分工作均交給維修部門（包括外包企業）獨立完成。

事故當時，外包企業的作業員2人一組，依照操作手冊檢查手動閘門是否關閉。但他們僅檢查了閘門編號，並未確認閘門狀態。

自2020年以來，類似的檢查工作已進行了十幾次，閘門通常都是關閉的；本次為了讓設備停機後的氫氣釋出，閘門意外處於開啟狀態。

報告稱，2名作業員基於過往經驗，以為閘門一直處於關閉狀態，也忽略了閘門開啟時會放置的警示標誌，加上這項工作在高輻射量下進行，基於想要趕緊完成工作的心態，導致出現疏忽。

東電表示將嚴正看待，採取措施，以防相同事件再次發生。

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