日本敦賀核電廠「抽風機冒濃煙」 暫無輻射外洩和傷亡

日本福井縣敦賀核電廠今天（8日）上午突然冒出濃煙。示意圖。（資料照，法新社）

2024/02/08 14:09

黃邦平／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕日本福井縣敦賀核電廠今天（8日）上午突然冒出濃煙，消防人員獲報抵達現場檢查，確認是正在進行除役工作的1號機渦輪廠房內、將建物內空氣抽出的「抽風機」冒出火花和濃煙，目前已將火勢撲滅，整起事件並未造成任何人員傷亡。日媒指出，核電業者「日本原子力發電」（日本原電，JAPC）正在調查當時狀況。

綜合日本放送協會（NHK）等日媒報導，日本時間8日上午6點半左右，消防人員接獲敦賀核電廠員工通報，表示廠內一號機的「渦輪發電機房內冒出煙」。根據日本原子能公司指出，渦輪發電機空調設備間的火災警報器被啟動發出聲響，事發第一時間相關人員前往現場檢查時發現，是從用於排出空氣的「抽風機」冒出濃煙和火花。

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日本原子能公司表示，現場員工將「抽風機」的電源切斷後，煙霧與火花便平息了；當地消防部門趕抵後第一時間未發現明火，於上午7點半過後消防人員確定火勢被撲滅。報導指出，目前該起事件並未傳出有任任何人員傷亡。

另外，根據日本原電的說法，尚未確認到因火災導致輻射外洩對環境造成影響，目前正在調查當時的事發經過。福井縣官方則表示，事發後發電廠周圍輻射數值的監測站，並未發現放射線量數據發生變化的狀況，請民眾無需擔心。

報導提到，敦賀核電廠的1號機為日本第2個、世界第7個商用核子反應爐，而1號機於2015年正式停止運行，並在2017年通過除役計畫，大約需要30年才能完成除役工作。

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