日圓今夏換新裳！數字置中放大成亮點 7/3正式發行

日本央行即將在今（2024）年7月3日正式發行新鈔，除鈔面人物、風景物更新外，最大亮點就是阿拉伯數字置中放大、一目了然，方便外國人使用。（圖擷取自日本台灣交流協會臉書）

2024/02/15 16:28

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕日本遊計畫清單多一項：換新鈔！日本央行3年前預告更新紙鈔，即將在今（2024）年7月3日正式發行，除鈔面人物、風景物更新外，最大亮點就是阿拉伯數字置中放大、一目了然，方便外國人使用。

據日本財務省公告，日本即將於2024年7月3日正式發行日幣新鈔，面額分別為日圓10000元、5000元及1000元，不僅鈔面上人物更新為日本知名偉人澀澤榮一（渋沢栄一）、津田梅子、北里柴三郎，也將正面數字置中放大，背面數字顯著放大，讓外國人更方便使用。

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公告指出，日圓新鈔使用3D全像投影技術，讓圖案隨著角度變化，鈔面花紋不只更加精細，防偽技術也有了更進一步的增強。

日本台灣交流協會早於2022年即貼心介紹指出，新鈔鈔面上的日本偉人，包括萬元鈔面上創立第一家現代銀行的日本資本主義之父澀澤榮一、五千元鈔面上第一位留學海外並創立女性高教機構的先驅者津田梅子，以及一千元鈔面上的日本細菌學、近代醫學之父北里柴三郎。

日本《產經新聞》台北支局長矢板明夫也曾於2023年針對澀澤榮一深入介紹表示，雖然換新鈔後看不到福澤諭吉仍有些小遺憾，但澀澤榮一是一位了不起的人物。

矢板明夫當時指出，澀澤榮一所創造的商業帝國幾乎就是今日日本經濟的雛形，一生創辦500多家企業，包括帝國飯店、札幌啤酒、瑞穗銀行、王子製紙、JR、東京電力等等，甚至出資建立、贊助了600多個公益事業，1990年也協助創建了一所「台灣協會學校」，即是拓殖大學的前身，為當時建設台灣培養了諸多人才。

新鈔發行後舊鈔仍可繼續用

據悉，日本新鈔正式發行流通後，大部分舊鈔都可以繼續使用，慢慢由日本央行回收，民眾也可至日本當地任何一家銀行或郵局更換新鈔。

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