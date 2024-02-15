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挺烏被俄通緝 愛沙尼亞總理：KGB也曾向我祖母和母親發逮捕令

俄羅斯政府13日宣布，對愛沙尼亞總理卡拉斯（Kaja Kallas）與其他波羅的海國家官員和議員發佈通緝令。（歐新社檔案照）

俄羅斯政府13日宣布，對愛沙尼亞總理卡拉斯（Kaja Kallas）與其他波羅的海國家官員和議員發佈通緝令。（歐新社檔案照）

2024/02/15 15:28

〔編譯陳成良／綜合報導〕俄羅斯13日以「破壞歷史情感」為由，將愛沙尼亞總理卡拉斯（Kaja Kallas）打入通緝名單，罪名是「對俄國及歷史記憶採取敵對行動」。卡拉斯回應稱，俄方的舉措不足為奇，蘇聯情報機關國家安全委員會（KGB），也曾向她的祖母與母親發出逮捕令。

卡拉斯在社媒平台X發文說，「俄羅斯的舉動不足為奇。這再次證明我的做法是正確的——歐盟對烏克蘭的大力支持是成功的，它傷害了俄羅斯」。

卡拉斯提到：「我一直說俄羅斯的工具箱沒有改變。縱觀歷史，俄羅斯一直在所謂的執法機構背後掩蓋其鎮壓行為。我從我的家族史中了解到這一點。當我的祖母和母親被驅逐到西伯利亞時，KGB簽發了逮捕令」。

卡拉斯說，「克里姆林宮現在希望此舉有助於讓我和其他人保持沉默，但事實並非如此。恰恰相反。我將繼續大力支持烏克蘭。我將繼續支持加強歐洲防務」。

卡拉斯據稱是因為支持拆除境內蘇聯佔領時期的紀念碑而遭俄方通緝。卡拉斯是歐洲最堅定支持烏克蘭的政府領袖之一，去年連任成功，曾警告俄羅斯將再度對北約組織東翼構成嚴重威脅，歐洲只有3至5年時間可準備因應。

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