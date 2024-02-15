聖嬰野火釀災！ 哥倫比亞改裝「黑鷹直升機」當消防飛機

哥倫比亞野火肆虐，向媒體展示8架包含AT-802農用飛機、UH-60黑鷹直升機改裝的消防飛機。圖為黑鷹直升機。（路透）

2024/02/15 15:44

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕南美洲哥倫比亞因聖嬰現象高溫乾燥所導致的野火肆虐，總統裴卓（Gustavo Petro）已宣布全國性的「自然災難」向國際求援，昨（14）日他在一場記者會中，向媒體展示8架包含AT-802農用飛機、UH-60黑鷹直升機改裝的消防飛機。

據《路透》報導，哥倫比亞總統裴卓14日出席托利馬省（Tolima）一項揭幕儀式，現場展示由美國捐贈的4架AT-802空中拖拉機（Air Tractor AT-802）及4架UH-60黑鷹直升機（UH-60 Black Hawk）所改裝的消防飛機。

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報導指出，這8架飛機由美國捐贈，最初用以對非法種植古柯（coca）製毒的農地噴灑俗稱家家春（glyphosate）的除草劑使用，2015年後因生態、健康顧慮而停止。

據悉，哥倫比亞飽受因聖嬰現象高溫乾燥所導致的野火所苦，今年1月裴卓已宣布全國性「自然災難」，並向國際社會求援。

哥倫比亞展示由美國捐贈的4架AT-802空中拖拉機（Air Tractor AT-802，圖中右）及4架UH-60黑鷹直升機（UH-60 Black Hawk，圖中左）所改裝的消防飛機。（路透）

這8架改裝成消防用途的飛機原由美國捐贈，最初用以對非法種植古柯（coca）製毒的農地噴灑家家春（glyphosate）的除草劑使用，2015年後因生態、健康顧慮而停止。圖為AT-802空中拖拉機。（路透）

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