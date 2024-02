約旦國王親自參與援助加薩行動 拜登大讚當面致謝

2024/02/13 23:01

劉晉仁/核稿編輯

〔即時新聞/綜合報導〕約旦國王阿布杜拉二世(King Abdullah II)昨(12日)穿上軍裝,親自登上空軍C-130運輸機,參與向加薩戰亂地帶空投人道援助物資的行動,美國總統拜登(Joe Biden)為此向他致謝。

《法新社》報導,約旦的Al-Mamlaka頻道週一公布了一段影片,在這部56秒的影片當中,可以見到身著戎裝的阿布杜拉二世正在協助士兵們執行作業,他們將含有人道援助與醫療補給的物資箱,空投到位於加薩北部的約旦野戰醫院。

在協助空投補給品後,阿布杜拉二世今(13日)造訪白宮,與美國總統拜登會面,拜登則在演說中,表達了對約旦提供人道主義援助的感謝。

拜登說,阿布杜拉二世「親自上了飛機,幫忙作業,將急需的醫療物資空投到加薩」,他補充說:「根據我的了解,他的2名孩子也參與了這些空投作業,他們協助人道物資運輸。」

去年12月中旬,阿布杜拉二世的女兒、約旦皇家空軍中尉薩爾瑪公主(Princess Salma),也參與了一場空投物資到野戰醫院的任務。

而去年11月20日,約旦王儲胡笙(Crown Prince Hussein)也曾到訪鄰近加薩的埃爾-阿里什(El-Arish airport)機場,督察約旦第2座野戰醫院的交付情況。

