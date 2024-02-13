約旦國王親自參與援助加薩行動 拜登大讚當面致謝

約旦國王阿布杜拉二世（左）週一親自參與向加薩空投物資的行動，美國總統拜登（右）為此向他致謝。（歐新社）

2024/02/13 23:01

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕約旦國王阿布杜拉二世（King Abdullah II）昨（12日）穿上軍裝，親自登上空軍C-130運輸機，參與向加薩戰亂地帶空投人道援助物資的行動，美國總統拜登（Joe Biden）為此向他致謝。

《法新社》報導，約旦的Al-Mamlaka頻道週一公布了一段影片，在這部56秒的影片當中，可以見到身著戎裝的阿布杜拉二世正在協助士兵們執行作業，他們將含有人道援助與醫療補給的物資箱，空投到位於加薩北部的約旦野戰醫院。

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在協助空投補給品後，阿布杜拉二世今（13日）造訪白宮，與美國總統拜登會面，拜登則在演說中，表達了對約旦提供人道主義援助的感謝。

拜登說，阿布杜拉二世「親自上了飛機，幫忙作業，將急需的醫療物資空投到加薩」，他補充說：「根據我的了解，他的2名孩子也參與了這些空投作業，他們協助人道物資運輸。」

去年12月中旬，阿布杜拉二世的女兒、約旦皇家空軍中尉薩爾瑪公主（Princess Salma），也參與了一場空投物資到野戰醫院的任務。

而去年11月20日，約旦王儲胡笙（Crown Prince Hussein）也曾到訪鄰近加薩的埃爾-阿里什（El-Arish airport）機場，督察約旦第2座野戰醫院的交付情況。

Jordanian King joins mission to airdrop aid to Gaza



Jordanian King Abdullah II participated in the airdropping of humanitarian aid to Gaza.



State-owned television channel Al-Mamlaka shared a video showing King Abdullah II in military gear on board a plane in the latest mission… pic.twitter.com/dsqSuNTok4 — Middle East Monitor （@MiddleEastMnt） February 12, 2024

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