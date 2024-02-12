美防長奧斯汀因「膀胱問題」再次住院！這次馬上通知白宮

美國防部長奧斯汀本次因「膀胱出現緊急問題的症狀」再度入院。（美聯社檔案照）

2024/02/12 08:44

〔記者吳哲宇／台北報導〕五角大廈發言人表示，美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）11日因「膀胱出現緊急症狀」再度住院。奧斯汀數週前曾向外界隱瞞住院消息，甚至包括白宮也不知情，本次則在第一時間通知軍方、白宮及國會。

綜合外媒報導，美國國防部長、現年70歲的奧斯汀去年12月22日接受小型手術治療前列腺癌，隔天返家；今年1月1日又因為噁心感和劇烈疼痛等併發症而再度入住加護病房，但包括前列腺癌在內的事皆對外隱瞞，總統拜登和國會被隱瞞此事數個星期。他後來在電視新聞發布會上針對此事道歉。

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《路透》報導，五角大廈新聞秘書帕特賴德少將（Pat Ryder）在一份聲明中表示，70歲的奧斯汀在住院期間繼續履行職責。

《衛報》報導，賴德說，奧斯汀「被他的隨扈送到華特里德國家軍事醫學中心（Walter Reed National Military Medical Center）針對出現緊急膀胱問題的症狀進行檢查」。

另外，他本訂於2月29日出席國會就此事備質詢。不過本次奧斯汀在院約兩個小時後就對軍方、白宮和國會官員進行告知。

對此，前月奧斯汀住院爭議後，白宮表示總統拜登不會因此就將他撤職。

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