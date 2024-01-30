瞞病情惹議！美防長回五角大廈 矢言不會容忍約旦基地遇襲

隱瞞病情行為引發軒然大波，29日奧斯汀終於返回五角大廈，第一個行程，是會晤北約秘書長史托騰柏格。（法新社）

2024/01/30 11:59

李欣潔／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）今年元旦手術併發症緊急送醫，但相關情況並未通知總統拜登和副部長，隱瞞病情行為引發軒然大波，29日奧斯汀終於返回五角大廈，並前往白宮戰情室討論約旦基地遇襲處理。

綜合外媒報導，美國國防部在當地時間29日發表聲明：「奧斯汀今天返回五角大廈工作，自1月15日從國家軍事醫療中心出院以來，部長一直在家履行職責。」奧斯汀返回五角大廈後的第一個行程，是會晤北大西洋公約組織（NATO）秘書長史托騰柏格（Jens Stoltenberg）。

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奧斯汀表示：「在這個重要的時刻，我很高興回到五角大廈」他稱現在感覺良好，恢復順利，並對約旦基地遇襲事件表示悲痛，「對於3位勇敢的美軍官兵在約旦陣亡，還有其他受傷的軍人，我對此表達憤怒及悲痛。」他強調：「不會容忍對於美軍的攻擊，我們會採取一切必要行動來保衛美國和我們的軍隊。」

在會晤結束後，奧斯汀前往白宮戰情室與國家安全團隊開會，討論約旦基地遇襲事件處理，美國駐約旦軍事基地「第22號塔」（Tower22）28日遭遇無人機攻擊，造成3人死亡、40多人受傷。

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