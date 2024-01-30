為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　國際

瞞病情惹議！美防長回五角大廈 矢言不會容忍約旦基地遇襲

隱瞞病情行為引發軒然大波，29日奧斯汀終於返回五角大廈，第一個行程，是會晤北約秘書長史托騰柏格。（法新社）

隱瞞病情行為引發軒然大波，29日奧斯汀終於返回五角大廈，第一個行程，是會晤北約秘書長史托騰柏格。（法新社）

2024/01/30 11:59

李欣潔／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）今年元旦手術併發症緊急送醫，但相關情況並未通知總統拜登和副部長，隱瞞病情行為引發軒然大波，29日奧斯汀終於返回五角大廈，並前往白宮戰情室討論約旦基地遇襲處理。

綜合外媒報導，美國國防部在當地時間29日發表聲明：「奧斯汀今天返回五角大廈工作，自1月15日從國家軍事醫療中心出院以來，部長一直在家履行職責。」奧斯汀返回五角大廈後的第一個行程，是會晤北大西洋公約組織（NATO）秘書長史托騰柏格（Jens Stoltenberg）。

奧斯汀表示：「在這個重要的時刻，我很高興回到五角大廈」他稱現在感覺良好，恢復順利，並對約旦基地遇襲事件表示悲痛，「對於3位勇敢的美軍官兵在約旦陣亡，還有其他受傷的軍人，我對此表達憤怒及悲痛。」他強調：「不會容忍對於美軍的攻擊，我們會採取一切必要行動來保衛美國和我們的軍隊。」

在會晤結束後，奧斯汀前往白宮戰情室與國家安全團隊開會，討論約旦基地遇襲事件處理，美國駐約旦軍事基地「第22號塔」（Tower22）28日遭遇無人機攻擊，造成3人死亡、40多人受傷。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
國防部長隱瞞病情後 美司法部長要動手術已通知白宮
2024/01/30 10:55

國防部長隱瞞病情後 美司法部長要動手術已通知白宮
找誰談？美國防部長奧斯汀要求中國安排與新防長會面
2023/11/07 16:59

找誰談？美國防部長奧斯汀要求中國安排與新防長會面

年前資金輕鬆貸 首選聯邦線上貸款
致函全體美軍 美國防長：擴大行動優先應對中國挑戰
2023/03/07 06:39

致函全體美軍 美國防長：擴大行動優先應對中國挑戰
俄在前線遭受重大傷亡 美防長：俄兵素質低落、裝備不足
2023/02/16 07:25

俄在前線遭受重大傷亡 美防長：俄兵素質低落、裝備不足

掌握利率通膨雙降趨勢，存債就要「精選」
國際今日熱門

2024春節專區

看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播