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    致函全體美軍 美國防長：擴大行動優先應對中國挑戰

    美國國防部長奧斯汀2日致函全體美軍，指應對威權主義中國帶來「步步進逼的挑戰」，仍是美國軍方今年的優先事項，並呼籲加強美國在印太地區的嚇阻態勢，促進與盟邦夥伴合作，並擴大美軍行動。（路透）

    美國國防部長奧斯汀2日致函全體美軍，指應對威權主義中國帶來「步步進逼的挑戰」，仍是美國軍方今年的優先事項，並呼籲加強美國在印太地區的嚇阻態勢，促進與盟邦夥伴合作，並擴大美軍行動。（路透）

    2023/03/06 22:16

    〔編譯楊芙宜／台北報導〕自由亞洲電台（RFA）報導，美國國防部長奧斯汀2日致函全體美軍，指應對威權主義中國帶來「步步進逼的挑戰」（pacing challenge），仍是美國軍方今年的優先事項，中國對國際規則的破壞是整個世代的挑戰。他並呼籲加強美國在印太地區的嚇阻態勢，發展新的概念和能力、促進與盟邦夥伴的合作，並擴大美軍在區域的活動和行動。

    奧斯汀2日在發給美國國防部全體人員、主旨為「給軍隊的訊息」之備忘錄中表示：「日益咄咄逼人的中國正試圖改變基於規則的國際體系，以適應其獨裁主義的偏好。這是一代人的挑戰（generational challenge）。」

    奧斯汀呼籲加強美國在印太地區的嚇阻態勢。他說，美軍正在透過發展新的概念和能力、深化聯盟和夥伴關係、以及擴大活動和行動，以來加強在印太地區的嚇阻態勢。

    在此之前，美國國務院3月1日甫批准新一輪對台軍售案，拜登政府通知國會將向台灣出售6.19億美元的F-16戰鬥機飛彈和設備的計畫。奧斯汀表示，華盛頓將繼續依法協防台灣，並提到不斷變化的中國威脅。

    奧斯汀指出，隨著中國威脅的演變，美方將根據《台灣關係法》提供台灣自衛能力；美軍團隊正在對核三位一體（nuclear triad，陸基、海基、空基核武投射）、太空、網路空間、長程火力、及戰鬥機和水下作戰的下一代能力，進行重大投資，同時也在加速聯合全域指揮與控制（JADC2）。

    針對如何應對威權主義中國帶來的世代挑戰，奧斯汀指出，美軍必須採取綜合嚇阻，這要求協調所有作戰面向、戰區、和衝突領域，為敵手創造新的、更複雜的兩難困境；美軍必須繼續打破部門特有作業方式、改善與機構間和國會的合作，並與美國盟邦夥伴合作，改進作戰規劃，增強共同和聯盟的互操作性，並更好地調整美軍行動、活動和投資。

    除了中國，奧斯汀還談到了保衛美國國家免受來自伊朗、北韓和俄羅斯以及全球恐怖組織威脅的必要性。

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