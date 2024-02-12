不能沒有你 荷前總理艾格特與結縭70載妻牽手安樂死

2024/02/12 02:00

〔中央社〕荷蘭前總理艾格特創立的人權組織指出，艾格特與妻子尤吉尼「手牽著手」進行安樂死一起離世，並說病得很重的兩人「不能在沒有彼此的情況下離開」。兩人享耆壽93歲。

美聯社報導，艾格特（Dries van Agt）於1977年至1982年擔任總理。他創辦的「權利論壇」（The Rights Forum）5日宣布，兩人於1日離世，會舉辦私人儀式安葬荷蘭東部奈美恩巿（Nijmegen）。

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該非營利組織在聲明中表示：「他與愛妻尤吉尼（Eugenie van Agt-Krekelberg）手牽著手離世，那是他共渡超過70年的支持和靠山，也是他始終繼續稱為『我的女孩』的人。」

兩人都已身體虛弱些許時日，艾格特2019年為巴勒斯坦紀念活動演說時腦溢血後就不曾痊癒。

英國「衛報」（The Guardian）報導，權利論壇負責人瓊克曼（Gerard Jonkman）告訴荷蘭廣播基金會（NOS），兩人都病得很重，而且「不能在沒有彼此的情況下離開」。

報導指出，這種「伴侶安樂死」（duo euthanasia）在荷蘭仍屬罕見，但有日益增加的趨勢，從2020年開始有紀錄以來，當年共有13對伴侶攜手面對死亡，2021年增為16對，2022年為29對。

總理呂特（Mark Rutte）高度評價艾格特。他在聲明中說：「憑藉華麗而獨特的語言、明確的信念和引人注目的演講，艾格特在兩極分化和政黨更迭的時代，為荷蘭政治賦予色彩和實質。」

王室也以國王亞歷山大（Willem-Alexander）、王后麥克西瑪（Queen Maxima）和前女王畢翠克絲（Queen Beatrix）名義發表聲明說：「他在動盪時期承擔行政責任，以其鮮明的個性和豐富多彩的風格激勵許多人。」1130212

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