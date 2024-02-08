人權組織揭中共反詐APP有監控功能！藏人被警攔下強迫安裝

近日有人權組織發布報告指出，中國公安部刑事偵查局開發的手機APP「國家反詐中心」疑似有監控功能。（法新社）

2024/02/08 21:22

祝蘭蕙／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕中共為鞏固政權，對人民與異己的管控力道越來越大。近日有人權組織發布報告指出，中國公安部刑事偵查局開發的手機APP「國家反詐中心」疑似有監控功能，包括「偷窺」簡訊、存取通話紀錄和網頁瀏覽紀錄等，蒐集有關用戶的數據，引發外界熱議。

根據《BBC》 報導，關注西藏人權的非營利組織「西藏觀察」（Tibet Watch）和西藏網路研究組織「綠松石屋頂」（Turquoise Roof），7日發佈一份重點關注2021年3月推出、中國政府反詐APP「國家反詐中心」的調查報告。「維基百科」雖介紹稱該APP是維護電信網路安全、建立網路詐騙舉報管道以及增強防騙宣傳的手機應用程式，不過該報告認為，實際目的恐怕是為落實深入監控人民，尤其是西藏、新疆這類政治敏感地區，北京當局長期以來對這些地方的「分離主義」保持高度警惕。

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該報告指出，中共宣稱國家反詐中心APP可以檢測潛在的詐騙簡訊和電話，並讓用戶舉報詐騙以快速獲得相關單位幫助，綠松石屋頂對此進行取證分析（forensic analysis），發現前面提到的功能可用於監視用戶在使用手機期間的一舉一動，不僅能監控收到的簡訊、存取通話紀錄和網路瀏覽器歷史紀錄，還能記住用戶的手機密碼並拍照，加上人臉辨識驗證功能，從而蒐集與用戶有關的數據內容。

西藏觀察指出，雖然該報告沒能提供任何確切證據表明該反詐APP正積極針對藏人，但先前確實有不少西藏難民透露，曾在路上被警察攔下，被迫在手機安裝該APP。此外，國家反詐中心APP剛推出時，網上就出現有關強制下載的回報，當時估計有約2億支手機莫名其妙就安裝了該APP；中國一些地方政府機構也強制員工使用該APP。英國《金融時報》早前就曾訪問過一些用戶，他們聲稱該APP檢測到他們翻牆訪問外國網站後沒多久，警方就找上門了。

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