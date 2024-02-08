情色網美「玩偶姐姐」真面目曝光！網崩潰：根本公開處刑

人氣情色網紅「玩偶姐姐」因中國打假政策，被曝光真實姓名和長相=, 卻遭網友留言表示，「太地獄了」、「根本公開處刑」。（圖擷取自社群平台「Ｘ」、IG；本報合成）

2024/02/08 19:37

祝蘭蕙／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕中國於2023年底推出一項「打假」政策，針對擁有50萬以上粉絲的網路自媒體，必須公開展示自己的真實姓名和長相。然而，中國網上最近瘋傳一張「虛擬網紅（Vtuber）大串連拜年」的海報，引起網友熱議。

綜合媒體報導，這份「給你拜年啦！」海報除了公布許多知名虛擬網紅和網美的真實姓名，還附上了他們的素顏證件照。然而，其中一位被曝光的網美是曾被譽為「口罩女神」的人氣情色網紅「玩偶姐姐」（HongKongDoll）。

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照片曝光後，眾多網友感到震驚和失望，紛紛留言表示，「太地獄了」、「根本公開處刑」、「玩偶姐姐差超多」、「告訴我，這不是真的」、「一百人被公開處決也太殘忍了吧！」。不過，截至目前尚未有網紅因此而遭到大量退粉的情況。此外，也有一些網友發現，其實一些虛擬網紅本身的外表並不差，甚至相信曝光真實面貌後將能吸引更多的粉絲。

事實上，「玩偶姐姐」為香港成人片女優，真實名為王佳樂，受封華人圈最紅成人女優，平常她最神秘的地方在於總是戴著口罩不露出全臉，這也成為了她的一大特色。目前她在社群平台「Ｘ」擁有將近300萬的追蹤者，可見其高人氣。

「給你拜年啦！」海報除了公布許多知名虛擬網紅和網美的真實姓名，還附上了他們的素顏證件照。（圖擷取自社群平台「Ｘ」）

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