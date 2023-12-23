中國淨網再升級 明年整治網紅大V
〔編譯周虹汶／綜合報導〕中國共產黨政府持續以國家安全、公共安全等理由，深化箝制措施！除了中國國家安全部部長陳一新廿二日指示研究明年開展「反顛覆、反分裂、反恐怖、反間諜等重大現實鬥爭」的「強職責」策略，中國公安部同日也宣布明年為「打擊整治網路謠言」專項行動年，對經過個人認證並擁有眾多粉絲的微博用戶但造謠的網紅「大Ｖ」禁言、封號並建立黑名單，加大今年「淨網二○二三」偵辦造謠傳謠者力道。
認定造謠即禁言、封號 並建黑名單
據公安部表示，綜合治理措施包括：將對謠言事件頻發、未落實實名制的網路平台進行約談、限期整改措施；推動糾治自媒體等領域「流量為王」的價值取向；最後是逐步探索建立黑名單制度。
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中國公安部網絡安全保衛局副局長李彤表示，網路謠言為「淨網二○二三」重點打擊整治的網路亂象之一，迄今偵辦網路謠言類案件四八○○餘起、查處六三○○餘名「造謠傳謠」者、關停帳號三．四萬個；另不斷加強網路安全監督檢查，「敲打整治各類網站平台一．二萬家次」。他聲稱，這一切是為「確保社會大局持續穩定」並全力維護人民群眾合法權益。
鎖定微博粉絲數達50萬人的網紅
網安局副局長石鈾則鎖定微博粉絲數達五十萬人的網紅「大Ｖ」，鑑於這些人擁有強大的網路影響力，將緊盯網路謠言線索，揪出編造傳播虛假訊息進行「造熱點」、「蹭熱點」、「帶節奏」的「大Ｖ」，以及借機造謠牟利的「網路水軍」組織；並分析查找網站平台管理漏洞、推動建立違法帳號「黑名單」制度，擠壓「造謠傳謠」活動的生存空間。