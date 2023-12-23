中國淨網再升級 明年整治網紅大V

「造謠傳謠」的網紅「大V」將是中國公安明年嚴打焦點。圖為中國影片部落客四月十八日集體現身第二十屆上海國際汽車工業展覽會。（美聯社檔案照）

2023/12/23 05:30

〔編譯周虹汶／綜合報導〕中國共產黨政府持續以國家安全、公共安全等理由，深化箝制措施！除了中國國家安全部部長陳一新廿二日指示研究明年開展「反顛覆、反分裂、反恐怖、反間諜等重大現實鬥爭」的「強職責」策略，中國公安部同日也宣布明年為「打擊整治網路謠言」專項行動年，對經過個人認證並擁有眾多粉絲的微博用戶但造謠的網紅「大Ｖ」禁言、封號並建立黑名單，加大今年「淨網二○二三」偵辦造謠傳謠者力道。

認定造謠即禁言、封號 並建黑名單

據公安部表示，綜合治理措施包括：將對謠言事件頻發、未落實實名制的網路平台進行約談、限期整改措施；推動糾治自媒體等領域「流量為王」的價值取向；最後是逐步探索建立黑名單制度。

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中國公安部網絡安全保衛局副局長李彤表示，網路謠言為「淨網二○二三」重點打擊整治的網路亂象之一，迄今偵辦網路謠言類案件四八○○餘起、查處六三○○餘名「造謠傳謠」者、關停帳號三．四萬個；另不斷加強網路安全監督檢查，「敲打整治各類網站平台一．二萬家次」。他聲稱，這一切是為「確保社會大局持續穩定」並全力維護人民群眾合法權益。

鎖定微博粉絲數達50萬人的網紅

網安局副局長石鈾則鎖定微博粉絲數達五十萬人的網紅「大Ｖ」，鑑於這些人擁有強大的網路影響力，將緊盯網路謠言線索，揪出編造傳播虛假訊息進行「造熱點」、「蹭熱點」、「帶節奏」的「大Ｖ」，以及借機造謠牟利的「網路水軍」組織；並分析查找網站平台管理漏洞、推動建立違法帳號「黑名單」制度，擠壓「造謠傳謠」活動的生存空間。

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