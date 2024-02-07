為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　國際

未經手術要求變更戶籍性別 日本法院批准了：法規違憲

臼井崇來人生理上是女性，2013年被醫師診斷心理上為男性。（美聯檔案照）

臼井崇來人生理上是女性，2013年被醫師診斷心理上為男性。（美聯檔案照）

2024/02/07 23:59

〔中央社〕日本1名跨性別人士在不希望接受喪失生殖能力手術的狀況下，向日本法院聲請將戶籍上的性別從女性改為男性，日本岡山家事法院今天裁定同意。

《讀賣新聞》報導，日本最高法院2023年10月認定，法律規定跨性別人士要變更戶籍上性別時，必須接受喪失生殖能力的手術為「違憲」。今天的案例是最高法院作出裁定後，當事人在未接受手術的狀況下，第一個曝光的同意變更性別案例。

在被最高法院認定違憲前，日本規定跨性別人士戶籍上性別的特例法，僅限符合「無生殖能力」及「具備與變更後性別相似的身體外貌」等幾個條件，才能變更戶籍上性別，也就是說如果想要變更戶籍上的性別就必須接受喪失生殖能力的手術。

50歲的聲請人臼井崇來人，目前居住在岡山縣新庄村，生理上是女性，2013年被醫師診斷心理上為男性，除了希望跟交往中的女性結婚，也擔憂手術影響身體等原因，未接受喪失生殖能力的手術。

臼井2016年12月向岡山家事法院津山分院聲請，在不進行手術的狀況下變更戶籍上的性別，然而均不被岡山家事法院津山分院與廣島高等法院岡山分院認可。而最高法院2019年1月以「目前合憲」為由，駁回特別抗告。

不過，2023年10月最高法院在另一個聲請人案件中指出，必須接受手術的規定「強迫（人們）在接受手術或放棄性別變更之間做出二選一的艱難選擇」，限制日本憲法保障「身體不受違背個人意願侵襲的自由」，裁定這項規定「違憲」。

因此，臼井在2023年12月再度向岡山家事法院津山分院聲請變更戶籍上的性別。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
日本最高法院歷史性判決 限制跨性別員工使用廁所違法
2023/07/11 17:03

日本最高法院歷史性判決 限制跨性別員工使用廁所違法
荷蘭小姐后冠首次由跨性別佳麗奪下 將角逐環球小姐
2023/07/10 09:19

荷蘭小姐后冠首次由跨性別佳麗奪下 將角逐環球小姐

東區副都心推小巨蛋 金店面迎大商機
西班牙通過新法 滿16歲可「自由改變身分證上性別」
2023/02/17 00:04

西班牙通過新法 滿16歲可「自由改變身分證上性別」
跨性別正妹「裸體」遭逮 關押男子監獄超崩潰
2022/11/14 13:07

跨性別正妹「裸體」遭逮 關押男子監獄超崩潰

電競大神與藝人玩家號召共闖《永劫無間》
取消性別欄！日本46道府縣高中報名表修正 唯獨東京都不改
2021/12/26 19:47

取消性別欄！日本46道府縣高中報名表修正 唯獨東京都不改
日本首例！ 國立御茶水女子大學將收跨性別學生
2018/07/02 22:21

日本首例！ 國立御茶水女子大學將收跨性別學生
國際今日熱門

2024春節專區

看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播