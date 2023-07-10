荷蘭小姐后冠首次由跨性別佳麗奪下 將角逐環球小姐

荷蘭小姐頭銜首次由跨性別女性奪下，佳麗科勒（Rikkie Valerie Kollé，紅色禮服者）欣喜接受后冠。（圖擷「rikkievaleriekolle」IG）

2023/07/10 09:19

〔即時新聞／綜合報導〕2023年荷蘭小姐選美決賽於8日舉行，最終由22歲佳麗科勒（Rikkie Valerie Kollé）奪下后冠，她是首個取得荷蘭小姐頭銜的跨性別女性，將代表國家角逐環球小姐的殊榮。

據《NPR》報導，科勒為荷蘭與摩鹿加群島原住民混血，目前居住在荷蘭布雷達市，在她的決賽網頁介紹上，科勒表示自己想成為年輕女性和酷兒群體的榜樣。

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科勒透露，她在出櫃後沒有得到支持，但她想把那些痛苦的故事留在過去，奪得后冠後她在Instagram強調自己是跨性別者同時高喊「我做到了」，欣喜之情溢於言表。

科勒將成為歷來第二個爭奪環球小姐頭銜的跨性別人士，這項選美比賽從2012年就已允許變性人參賽，2018年，西班牙佳麗龐塞（Angela Ponce）為國出戰，成為環球小姐首個跨性別選手。

近年來，有越來越多的跨性別者參加選美比賽。2021年，內華達州小姐恩里克斯（Kataluna Enriquez）成為第一個角逐美國小姐的變性人，跨性別運動家岡薩雷斯 （Daniela Arroyo González），將於下個月投入波多黎各環球小姐（Miss Universe Puerto Rico）大賽。

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