總統觀看台日交流賽 國安局3維安分工偷「峮峮」簽名球、護照套起訴

總統賴清德現身大巨蛋觀眾席看比賽前，3名國安局維安勤務人員在賽前場地安檢時，涉嫌竊走行銷公司休息室內6顆簽名球。（資料照）

總統賴清德2月赴大巨蛋觀看台日棒球國際交流賽，兩名國安局維安勤務人員進行場地安檢時，順手牽羊包括人氣啦啦隊員「峮峮」6顆簽名球、護照套塞進公事包內，再與另名同事進行分贓。台北地檢署偵結，認定3名特勤人員利用勤務之便行竊分贓，已涉犯刑法「公務員假借職務上機會犯竊盜罪」，另有1人涉犯收受贓物罪，依法提起公訴。

起訴書指出，林男為國安局特勤中心中校編審，涂男為少校組員，江男則為憲兵指揮部警衛大隊少校組員，支援特勤中心執行任務，3人均具公務員身分。

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檢方調查，今年2月27日上午，3人在台北大巨蛋執行維安勤務期間，發現啦啦隊休息室內擺放一箱由活動主辦單位「挺悍公司」管理的簽名棒球並萌生犯意。

隨後，3人分工行竊，由江男實際下手，涂男提供公事包裝放贓物，林男在旁掩護配合。江男於短短2分鐘內得手，竊取6顆簽名棒球；他離開時行經通往停車場的門口前，又見另一紙箱內裝有護照套，再起貪念，另行竊取6個護照套。

檢方認為，涂男明知護照套為竊得之物，仍將簽名棒球及護照套拆分，分配給林、江2人各2個，自己也留存相同數量，已涉犯收受贓物罪。

事發後，江男目前已於3月3日將竊得的6顆簽名棒球及2個護照套繳回，並發還挺悍公司；至於尚有4個護照套未繳回部分，已向法院聲請沒收，如無法沒收，將依法追徵其價額。

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