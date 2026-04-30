美軍封鎖伊朗已迫使41艘船改道 超過6900萬桶石油無法被賣出

中央司令部表示，美軍已迫使41艘船隻改道航行，超過6900萬桶石油無法被售出。圖為驅逐艦「裴拉塔號」（USS Rafael Peralta）攔截超大型油輪「M/T STREAM」。（圖擷取自中央司令部官方「X」）

美國自4月13日以來針對伊朗實施海上封鎖行動，負責掌管中東與中亞美軍部隊的美國中央司令部（CENTCOM）29日表示，截至目前為止，美軍已迫使41艘船隻改道航行。

中央司令部司令庫柏上將（Adm. Brad Cooper）在聲明中表示，41艘被迫改道的油輪載有6900萬桶石油，伊朗政權無法出售這些石油，這相當於超過60億美元的損失，「伊朗領導層無法從中獲利」，封鎖行動極具成效，而美軍也將持續全力投入，徹底執行封鎖。

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中央司令部強調，美軍已經成功封鎖伊朗連續兩週以上，切斷進出伊朗的經濟貿易流動。此外，中央司令部在28日也曾發文提到，在美國對伊朗實施封鎖之前，平均每天有5艘船隻停泊在伊朗查巴哈爾港（Chah Bahar ）。但在美國軍隊切斷進出伊朗的經濟貿易的持續封鎖期間，超過20艘船仍留在查巴哈爾港。

For 2+weeks, U.S. forces have successfully enforced the blockade, cutting off economic trade going into and out of Iran. pic.twitter.com/enCwgN4moo — U.S. Central Command （@CENTCOM） April 29, 2026

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