冷戰密約曝！美軍曾授權英軍使用日本12軍事設施

1948年12月，美、英兩軍曾締結相互使用全球軍事基地的密約，當中包含日本境內12處軍事設施。圖為沖繩嘉手納基地。（美聯社資料照）

共同社29日自澳洲官方解密的文件獲悉，1948年12月，美、英兩軍曾締結相互使用全球軍事基地的密約，當中包含美軍控制的日本境內12處軍事設施，且事後並未知會日本政府。主導密約的並非駐日盟軍司令部，而是美國參謀首長聯席會議，共同社分析，此舉目的是對抗蘇聯擴張。

共同社報導，時逢冷戰初期，美國無視二戰結束後日本的意向，推動建構涵蓋全球的基地網路，背後原因是防止共產主義陣營擴張。日本於1951年締結《舊金山和約》和《美日安保條約》，加入資本主義陣營。最新解密的澳洲官方文件揭示自冷戰初期開始，駐日美軍基地便作為與共產主義對峙的前線據點，發揮關鍵作用。

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密約顯示，美、英兩軍共享各自管轄地區的領空通過權，以及佔領、管理的機場著陸權。英軍是否曾使用駐日美軍基地仍不得而知，但密約對使用基地的英國空軍設定了限制，規定「轟炸機3架以內、戰機或小型飛機6架以內」，以避免規模過大。

密約中，日本12處軍事設施包含現在的日本航空自衛隊松島基地（宮城）、入間基地（埼玉）、小牧基地（愛知）、蘆屋基地（福岡）、橫田基地（東京）；陸上自衛隊的立川駐地（東京）、東京羽田機場（東京）；海上自衛隊硫黃島航空基地（東京）、大阪機場（大阪、兵庫）、福岡機場（福岡）；美軍嘉手納基地（沖繩）和那霸機場（沖繩）。

美國允許英國使用日本、南韓境內設施；英國則允許美國使用位在亞洲、歐洲、中東等地的本國基地。

國際政治學專家、日本大東文化大學教授川名晉史在澳洲國家檔案館發現了上述文件。當地的英國高級專員公署（即大使館）職員發給澳洲總理府官員的機密文件中，附有美英兩國的密約文件。文件顯示，美國與加拿大也簽訂了相同協定。

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