歐盟執委會主席警告 歐洲因伊朗戰爭每天損失近5億歐元

歐盟執委會主席馮德萊恩29日稱，由於伊朗戰爭推高化石燃料成本，歐洲每天損失近5億歐元。（歐新社）

歐盟執委會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）29日稱，由於伊朗戰爭推高化石燃料成本，歐洲每天損失近5億歐元（約台幣184億元）。中東戰火的動盪局勢，正持續衝擊全球能源市場。

根據《POLITICO》報導，馮德萊恩29日在法國斯特拉斯堡向歐洲議會表示「僅僅60天的衝突，我們的化石燃料進口支出就增加了超過270億歐元（約台幣9965億元），而我們沒有獲得任何額外的能源。」

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馮德萊恩認為，這場衝突進一步證明歐盟應該加快擺脫對進口化石燃料的依賴，並加速電氣化進程。

馮德萊恩「前進的方向顯而易見。我們必須減少對進口化石燃料的過度依賴，並大力發展本土生產價格合理、清潔的能源供應。從可再生能源到核能，我們都必須充分尊重技術中立原則。」

馮德萊恩強調，歐盟執委會將在夏季前提交1份電氣化行動計劃，其中包括1項「雄心勃勃」的歐盟範圍內的目標。

《POLITICO》看到的1份執委會議程草案顯示，該計劃預計將於6月10日公布，同時公佈的還有1項旨在加強能源安全的更廣泛戰略。

馮德萊恩呼籲加快歐盟電網相關計劃。計劃目前正由歐盟議員和各國政府進行談判，旨在升級基礎設施，以因應更多再生能源發電和不斷增長的電力需求。

馮德萊恩還敦促各方在柴油和航空燃油儲備、石油庫存釋放以及煉油廠產量方面加強協調，這些措施是歐盟因應能源危機的廣泛方案的一部分。

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