謝衣鳯正面對決鄭麗文！重砲轟黨中央「言必信、行必果」

立委謝衣鳯以言語與行動表達參選決心，很早就高掛其形象看板。（記者張聰秋攝）

國民黨主席鄭麗文4月28日接受節目專訪，表達彰化縣長採徵召，民調只是參考，這幾天來，民調穩定領先的立委謝衣鳯接連回擊，昨天在立法院向鄭麗文喊話，她是藍白認為最強的參選人，今（30日）天她再次發聲，不要讓人民失去對國民黨的信任。

對於，鄭麗文「民調參考有限，已經跟謝家溝通多次了」言論，謝衣鳯對本報記者表示，「領導者必須『言必信、行必果』否則將喪失威信，影響國民黨穩定及對於百姓對國民黨的信任度。」

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國民黨爭取彰化提名的參選人除了謝衣鳯外，前立委柯呈枋、前彰化副縣長洪榮章、前考紀會主委魏平政，還有傳出彰化縣長王惠美極力推薦的新北市副市長劉和然，儘管劉明確表達沒有選彰化縣長的選項，多人競逐，原本4月7日鄭麗文出訪中國前擬徵召前中常委、現任彰化縣黨部主委蕭景田力薦的魏平政，因為王惠美有不同的聲音，鄭麗文希望取得共識而喊停，鄭麗文回國後，連續3次中常會也無法拍板。

不顧爸媽與弟弟的反對，謝衣鳯在謝家「孤軍奮戰」，先是4月12日拋出與洪榮章、柯呈枋共同連署聲明，呼籲黨中央重視基層支持的民意，主張「在地徵召」在黨中央無明確回應下，4月23日她再喊出，用自身民調與民進黨參選人、立委陳素月處於五五波的態勢，質疑黨中央不看民調，為何遇到她就跳過初選？黨中央依然不為所動。

眼見，鄭麗文接連拋出徵召、人選即將揭曉且在與謝家談過非常多次後「原因大家都知道」等訊息，謝衣鳯不放棄，繼續正面對決，昨（29日）天受訪表明她有非常強的民調基礎，也是彰化縣最有能力、能夠勝選的候選人，黨中央和鄭麗文都應重視。

對於提名人選最終誰能出線？王惠美昨天出席縣府兩場活動在媒體追問下，她以「我努力把縣務做好」、「現在先把縣務做好」帶過，未正面回應。

不畏家人阻力，及地方與中央角力，在提名未撕榜前，立委謝衣鳯表明參選縣長堅持到底。（記者張聰秋攝）

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