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    日本最高法院歷史性判決 限制跨性別員工使用廁所違法

    日本最高法院（最高裁判所），裁定經濟產業省限制跨性別女性員工使用女廁一事違法。（圖擷自最高裁判所官網）

    日本最高法院（最高裁判所），裁定經濟產業省限制跨性別女性員工使用女廁一事違法。（圖擷自最高裁判所官網）

    2023/07/11 17:03

    〔即時新聞／綜合報導〕日本最高法院（最高裁判所），今（11日）針對經濟產業省跨性別女性職員被限制使用廁所案做出歷史性判決，裁定政府機關違法，有了這樣的判例將影響學校、企業等特定場所對於性少數者的相關措施。

    《產經新聞》報導，戶籍登記為男性的現年50來歲跨性別女性，由於健康的因素並未進行變性手術，而是接受了荷爾蒙療法。2010年，「她」在向同事說明後以女性的身分上班，但經濟產業省限制「她」不得使用辦公室同樓層與上下一層的女廁，也就是說想上廁所至少要跑兩層樓。

    對此，跨性別女子要求人事院（日本公務員最高人事機關）採取行政措施取消限制，卻遭到人事院拒絕，「她」在不滿之下決定提起訴訟，維護自己的權益。

    東京地方法院一審認定限制違法，並判處跨性別女子可獲132萬日圓（約新台幣29.4萬元）賠償，不過，到了東京高等法院二審卻出現逆轉被判敗訴。

    對此，跨性別女子上訴到最高法院，並於今年6月16日展開上訴庭攻防，其中聚焦在人事院當時未介入的問題上，「她」直指限制廁所的做法影響到女性生活中的重要權益，但政府方面認為人事院的做法並無不妥。

    日本最高法院在考量雙方說法後，今天宣布推翻二審判決，並裁定政府機關敗訴。這是最高法院首次就工作場所跨性別人士的問題做出裁決，對於日本性少數者爭取權益無疑帶來曙光。

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