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韓餐風行！南韓2023年調味料出口額創歷史新高

南韓關稅廳6日發布的數據顯示，該國2023年醬汁調料、傳統醬類產品出口總額達3.84億美元，創下歷年最高紀錄。（資料照）

南韓關稅廳6日發布的數據顯示，該國2023年醬汁調料、傳統醬類產品出口總額達3.84億美元，創下歷年最高紀錄。（資料照）

2024/02/06 13:39

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕南韓關稅廳6日發布的數據顯示，該國2023年醬汁調料、傳統醬類產品出口總額相較去年增加了6.2%，為3.84億美元（約新台幣120.37億元），創下歷年最高紀錄。

《韓聯社》報導，2023年調味醬出口量達13.18萬噸，為歷史第二高，較2013年的6.6萬噸增加了一倍。此外，進口額同比增加了3.9%，為3.17億美元（約新台幣99.37億元），貿易順差達6710萬美元（約新台幣21.03億元），為歷年第二高。

南韓關稅廳分析認為，韓餐風靡全球帶動南韓調味醬市場，需求大幅增加。依品項來看，勁辣烤雞、烤牛肉的調料醬汁類出口額最大，為2.41億美元（約新台幣75.54億元）；辣椒醬、大醬等醬類為1.11億美元（約新台幣34.79億元）；番茄醬、蛋黃醬則為3200萬美元（約新台幣10.03億元）。

按出口目的地來看，對美國出口額達8400萬美元（約新台幣26.33億元），佔總出口額的21.8%。其後依序為中國、日本、俄羅斯及越南。2023年出口目的地增至139個國家和地區，同樣創下歷史最高紀錄。

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