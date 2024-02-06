畫面曝！他開特斯拉戴蘋果Vision Pro玩虛擬實境 美交通部長警告

社群平台近日瘋傳1段影片，1名特斯拉駕駛員疑頭戴Vision Pro裝置，雙手在空中比劃手勢，對此美國交通部長布塔朱吉轉發影片並提醒，駕駛員應時刻注意路況。（圖擷自「@SecretaryPete」X）

2024/02/06 11:48

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕蘋果（Apple）MR頭戴式裝置「Vision Pro」美國當地時間2月2日開賣後，社群平台近日瘋傳1段影片，1名男子開特斯拉竟頭戴Vision Pro裝置，不僅雙眼被遮蔽，雙手還在空中比劃手勢操作虛擬實境，對此美國交通部長布塔朱吉（Pete Buttigieg）轉發影片並警告，駕駛員應時刻注意路況。

根據《路透》報導，布塔朱吉6日於X平台發文轉發1段影像可見，1名特斯拉車主以自動輔助駕駛功能行駛，因頭戴著Vision Pro雙眼被遮蔽，雙手還在空中使用「手勢」操控虛擬實境場景。布塔朱吉提醒，「目前所有的先進駕駛輔助系統，都要求駕駛員必須掌控並投入參與駕駛任務中」。

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蘋果公司上週發布「Vision Pro」，這項產品是革命性空間運算設備，將3D數位內容與外界景象融為一體，蘋果公司也提醒，民眾在駕駛車輛絕不能使用這項產品。特斯拉曾表示，其先進駕駛功能目的在與完全專注的駕駛員一起使用，「他們雙手應握緊方向盤，隨時準備接手。」

報導提到，蘋果與特斯拉尚未針對這支爭議性影片予以回應。

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