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不想被排擠 《華爾街日報》：特斯拉董事跟著馬斯克一起吸毒！

《華爾街日報》3日指控，特斯拉、SpaceX部分董事會成員也會跟著馬斯克一起吸毒。（美聯社）

《華爾街日報》3日指控，特斯拉、SpaceX部分董事會成員也會跟著馬斯克一起吸毒。（美聯社）

2024/02/04 19:47

祝蘭蕙／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國《華爾街日報》（WSJ）上月初披露特斯拉（Tesla）、太空探索技術公司SpaceX執行長馬斯克（Elon Musk）吸毒，引發各界熱議。近日WSJ再指控，馬斯克的公司有部分董事會成員會跟著老闆一起吸毒，原因是為了不被馬斯克排擠。

《華爾街日報》（WSJ）昨天（3日）指出，有目睹過馬斯克吸毒的消息人士爆料，馬斯克經常在私人聚會上使用非法藥物，包括致幻劑（LSD）、古柯鹼、搖頭丸和迷幻蘑菇，馬斯克一些友人及特斯拉、SpaceX部分董事會成員也會跟著馬斯克一起吸毒，因為不想被疏遠，因此跟著服用非法藥物與馬斯克拉近關係，努力不被馬斯克踢出其交友圈。據悉，即便特斯拉、SpaceX的董事會收到相關通報，也不會對此進行調查。

WSJ還表示，美國風險投資家尤維森（Steve Jurvetson）是馬斯克的「毒友」，先前還是特斯拉董事時被爆出吸毒及與多名女性不倫戀醜聞時，特斯拉董事會討論要解職尤維森，但馬斯克卻跳出來力挺「毒友」，說服董事會以准許尤維森請假的方式暫別董事會，2020年讓尤維森主動請辭。雖然尤維森離開特斯拉，但後來成為SpaceX的董事，而這類「互相包庇」的事時有所聞。

上月初被WSJ披露吸毒的馬斯克，當時便透過律師團隊發出聲明，堅決否認指控，還在X平台上發文稱自從2018年9月在接受喜劇演員羅根（Joe Rogan）網路直播節目上吸食大麻引發爭議後，他就同意應美國國家航太總署（NASA）要求，接受為期3年的隨機藥物測試，期間內一次都沒有發現任何微量的毒品或酒精。馬斯克的律師史派洛（Alex Spiro）也稱，馬斯克在SpaceX會接受定期、隨機藥物檢測，測試結果並無問題。

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