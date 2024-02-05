涵蓋援助台灣！ 美參院削減非法移民的兩黨邊境法案出爐

美國聯邦參議院公布削減非法移民的兩黨邊境法案細節，其中涵蓋對烏克蘭、以色列與台灣的援助。（法新社檔案照）

2024/02/05 15:24

〔編譯陳成良／綜合報導〕美國聯邦參議院4日公布了外界期待已久的一項兩黨法案細節。該法案涉及甚廣，旨在大幅減少非法移民越境，並支持烏克蘭、以色列和台灣。

該議案是經過數月的談判達成，最早可能將於6日在參議院進行首次投票，該議案將在邊境建立一個新的庇護程序，以提供快速案件解決方法，並迅速驅逐不符合條件的移民。該議案還將上調這些申請的門檻，並對申請庇護的移民人數設定新限制，以防系統不堪重負。

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在支出方面，該法案將提供總額為1182億美元（約新台幣3.7兆元）的資金，以資助烏克蘭、以色列和台灣，並用於美國邊境改革和戰區人道主義援助。其中約一半、即600億美元（約新台幣1.88兆元）左右與烏克蘭有關，141億美元（約新台幣4423億元）將用於以色列安全援助，約200億美元（約新台幣6275億元）用於實施新的邊境政策。

此前一天，共和黨控制的眾院3日公布單獨援助以色列176億美元（約新台幣5544億元）法案，預計在一週內進行表決，抗衡由民主黨人控制的參議院近日準備提出，涵蓋援助以色列、烏克蘭和台灣的一籃子法案，但白宮明確表示反對，指責這是共和黨的政治伎倆。

美國任何聯邦法案都須經參眾兩院認可，經總統簽署才能成為法律。兩院必須通過完完全全相同一致的法案版本。若有分歧，可通過來回發送修正案或召開兩院議員聯席的協商委員會解決。

眾院共和黨人已明確表示，即使參院法案通過表決，在眾院仍將面臨巨大困難。眾院議長強生3日致函同僚表示，參院未能讓眾院參與其一籃子援助計畫談判，已喪失迅速立法的能力，眾院將通過一項專門關切以色列的軍援計畫，「繼續發揮領導作用」。

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