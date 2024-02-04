又見豆腐渣工程？河南體育館建不到半年 頂棚不堪大雪坍塌

河南近日大雪，信陽市一座體育館頂棚疑因不堪雪量負荷坍塌。（圖翻攝自微博）

2024/02/04 22:56

陳定瑜／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕中國又見豆腐渣工程？河南省近日發生大範圍降雪，信陽市一座興建中的體育館頂棚疑因不堪雪量負荷坍塌，據悉該體育館才建不到半年，所幸現場無人員傷亡。

綜合中媒報導，位於河南信陽羊山新區「藍黑體育公園」一座還在興建中的體育館，昨天（3日）上午10點多頂棚突然坍塌，體育館頂部大面積被厚雪覆蓋，疑因不堪重負才崩塌。有附近民眾表示，當時聽到一聲巨響，以為是有人在放鞭炮，但正常的鞭炮聲沒有這麼大，於是出來看一下，才發現是新建的體育館倒塌。

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中國媒體《頂端新聞》採訪專家說法，清華大學建築學院副教授羅德胤分析，這個體育館名字為「藍黑體育公園」，而不是體育館，叫公園就是因它未按照體育館標準建造；從現有照片看，「坍塌場館屬非常輕的鋼材建築，本質上是一個大棚，別說是暴雪，稍微大點的雪，它都承受不住。」

據悉，該體育館建了大概3個月，還沒有完工，事發當天也無工人在場，因此沒有人員傷亡。信陽羊山新區應急管理局稱，初步判斷是被大雪壓垮，相關部門與工程負責人已赴現場處理，將有安全隱患的物品排除完畢，目前因雪勢太大無法立刻投入維修，後續會為體育館頂棚做加固處理。

消息一出引發中國網友熱議，不少人吐槽「擺明就是豆腐渣」、「還好是還在興建中就發現是豆腐渣工程，不然後果不堪設想」、「這要是真建成，有人在裡邊發生這種是還得了！」、「豆腐渣就豆腐渣，加固有個毛用？」、「一年一個體育館是吧，去年的還沒完呢！」、「這個建設方、監理方要不要定責？」。

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