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中國本週迎大雪 北京急凍可能零下18度

中國中央氣象台13日暴雪、冰凍、寒潮3預警齊發，促使北京市鐵路暫停服務、停止上課。圖為11日北京一隅。（路透）

中國中央氣象台13日暴雪、冰凍、寒潮3預警齊發，促使北京市鐵路暫停服務、停止上課。圖為11日北京一隅。（路透）

2023/12/13 14:13

劉家凱／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕中國中央氣象台13日暴雪、冰凍、寒潮3預警齊發，不尋常的極端氣候席捲華北、黃淮北部部分地區，最低溫度可能趨近、甚至跌破歷史同期極值，北京市因此暫停鐵路服務、停止上課，政府並呼籲民眾避免外出。

綜合媒體報導，中國中央氣象台13日發布了暴雪黃色警報，預計13日8時至14日8時，陝西中部、山西南部、河北南部、北京南部、河南北部和西部等部分地區，將出現大暴雪，積雪深度達5至8公分，局部地區更可能突破10至12公分。

為避免長時間降雪造成混亂，北京市12日起宣布全境停止上課，改採線上即時教學；企業則被通知向員工提供彈性工時及地點，並注意離峰通勤。

因應極端氣候，北京北部、西部多個景區已暫時關閉。儘管北京首都國際機場仍維持營運，但前往上海、杭州、武漢等主要城市的鐵路均已停駛。

本週末北京氣溫可能降至攝氏-18度，12月截至目前，北京地區的平均氣溫約為攝氏-8度。與此同時，13日氣溫達攝氏20度的上海，預計本週末也將迎來攝氏-4度的寒冷天氣。

目前，北京市已要求6000餘名人員待命，同時備妥5800餘台除雪設備、約3萬2000噸融雪劑，應對道路和高速公路結凍情況。

北京市另召集了7萬3000餘名人員，執行清積雪作業，並要求加強室內供暖。

上次北京經歷同級寒冷氣候是2021年的1月7日，當時氣溫降至攝氏-19.6度。該市歷史最低溫記錄，則是1966年2月22日的攝氏-27.4度。與1週前的秋季氣候相比，本週寒流顯示北京近期氣溫波動相當劇烈。

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