美英出動機艦聯合打擊 鎖定葉門叛軍36個軍事目標

美軍出動戰機空襲葉門叛軍。（圖擷取自美國中央司令部「X」）

2024/02/04 07:59

黃其豪／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕由伊朗支持的葉門叛軍「青年運動」武裝組織（Houthi，另譯為胡塞武裝）持續在紅海作亂，在鄰近海域執行護航任務的美國海軍3日與英軍共同發動新一波空襲，針對36個青年運動軍事目標進行打擊。美國國防部長奧斯汀發表聲明指出，若青年運動不停止針對國際航運與海軍艦艇的非法攻擊行為，他們將會承受更進一步後果。

掌管中東美軍的美國中央司令部（CENTCOM）發表聲明，表示美軍與英軍戰機在葉門當地時間3日晚間11點30分左右，在澳洲、巴林、加拿大、丹麥、荷蘭和紐西蘭的支持下，針對青年運動控制的13個地點中的36個軍事目標進行空襲。目標包括多個地下儲存設施、指揮與控制系統、飛彈系統、無人機機庫與操作站、雷達設施以及直升機。

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美國中央司令部表示，空襲目的是為了削弱青年運動的攻擊能力，防止該組織繼續對美國、英國等國際船隻，以及紅海、曼德海峽及亞丁灣的國際航運發動非法攻擊。

美國官員透露，作為攻擊的一部分，兩艘美國驅逐艦發射了戰斧巡弋飛彈，「艾森豪號」航空母艦上的F/A-18戰機也參與其中。青年運動方面則聲稱，美英兩國戰機襲擊葉門多個省份，包括首都沙那（Sanaa）。

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