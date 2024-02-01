印度抑制海盜趁勢作亂 紅海以東部署12艘軍艦

印度在紅海以東海域部署至少12艘軍艦。圖為印度軍艦。（法新社）

2024/02/01 11:08

劉家凱／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕由伊朗支持的葉門叛軍「青年運動」武裝組織（Houthi，另譯為胡塞武裝）持續騷擾往來紅海的商船，印度雖然沒有加入由美國領導的紅海特遣部隊，但印度仍在紅海以東海域部署至少12艘軍艦，藉此防範海盜。

根據《路透》報導，印度外交部長蘇杰生（Subrahmanyam Jaishankar）1月30日在一次公開活動中提到，印度日益增進的能力，可在困難局勢中提供協助。蘇杰生也強調：「當週邊國家發生壞事時，如果我們說『這件事與我們無關』，印度就不會被認定為是個負責任的國家。」雖然其他國家在紅海週邊也有海軍艦艇存在，包括美國、英國、法國和中國，但印度官員表示，印度海軍的軍事存在規模最大。

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印度官員指出，海盜活動近期捲土重來，印度海軍人員在過去兩個月內調查250多艘船、對40多艘船隻進行登船檢查。自從去年12月以來，印度海軍記錄了至少17起劫持、企圖劫持和可疑跟蹤事件。

印度海軍官員指出，青年運動與海盜活動之間並沒有關聯，而是海盜正利用青年運動製造的局勢作亂，因為西方盟國的目光與行動都集中在紅海。印度專家表示，衝突正在蔓延到紅海以外的地區。

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