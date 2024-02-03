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中國山東醫院600員工遭欠薪8個月 院長絕食10天致歉

山東魯西南醫院人員已遭欠薪8個月。（圖擷取自微博）

山東魯西南醫院人員已遭欠薪8個月。（圖擷取自微博）

2024/02/03 07:34

〔編譯魏國金／台北報導〕中國經濟疲軟導致機關單位降薪、欠薪的事件時有所聞，近期傳出山東一家醫院積欠數百名員工薪水長達8個月，院長宣布絕食10天，以聊表對員工的歉意，並向債權人喊話「希望再給醫院一次重整機會」。

中國網路上近日流傳一段有關山東聊城陽穀縣「魯西南醫院」的影片，片中大批醫院員工，包括穿著白袍的醫生在醫院大廳集體拉起寫著「請給四百名員工一個機會」、「請給魯西南醫院一次重整機會」的布條，並多次高喊著布條上的口號。

院長周紅生表示，「在這裡的每個人，醫院都欠薪，包括已經離職的。我們醫院在集團出現債務違約時有700多人，現在欠薪的共有601人，工資加社保超過4500萬（人民幣，2億台幣），我們現在醫院裡面馬上面臨著沒法繼續營業的局面」。

他補充，「不是我們不想收治病人，而是因為我們的藥材幾乎耗盡了，收了病人也沒辦法醫治。而我們醫院一切的醫療設備都是關鍵債權人所有。全體員工已經8個月沒發工資，我只能從今日開始絕食，以減少自己對欠薪員工的愧疚之心」。

中國《大皖新聞》報導，一名魯西南醫院宣傳部員工證實影片內容是真實的，院方欠薪已有半年多，部分員工已離職，目前剩下400多人，「一般員工都欠薪2萬多元（人民幣，8.74萬台幣），我家住在附近，留下來是希望醫院還能好轉，覺得還有希望」。

報導說，山東陽穀縣衛生局辦公室工作人員回應，魯西南醫院是民營醫院，欠薪涉及公司資金問題，是公司內部的事情，相關部門在協調處理中。

報導指出，魯西南醫院是山東省重點建設項目，是經主管部門批准集醫療、教學、科研與保健為一體的三級綜合性醫院，該醫院於2018年5月營運，病床2000張，總投資20億人民幣（87.4億台幣）。

《自由亞洲電台》報導，周紅生的絕食作法在網路上引發熱議，有網民批評是「玩耍賴的把戲」，不如「做點能解決問題的事」；也有網民指現在已看不起病，「小病自我診斷，大病自我了斷，醫院的生意越來越難了」。

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