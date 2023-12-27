中國驚傳醫護不滿醫院欠薪 集體站高樓窗邊討薪

四川省一間醫院驚傳有多名醫護人員不少院方拖欠薪資，集體相約站在醫院高樓窗邊作勢跳樓，企圖以死相逼討薪。（圖翻攝自X平台）

2023/12/27 00:52

黃筱薇／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕中國經濟疲軟，失業人口遽增、欠薪消息頻傳。近日四川省一間醫院驚傳有多名醫護人員遭院方拖欠薪資，集體相約站在醫院高樓窗邊作勢跳樓，企圖以死相逼討薪，引發外界關注。

旅義華僑作家李穎26日在X平台（前身推特）分享一段近日在網上瘋傳的影片，據稱事發於四川遂寧市中醫院，畫面中可以看到約有10名身穿白袍的醫護人員坐在醫院4樓的窗台邊，地面上有消防人員在鋪設氣墊，以免發生墜樓意外，一旁還有大量圍觀群眾。據稱，這些醫護人員集體作勢跳樓，是為討要薪資，後續也沒有人真的跳下去。

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影片曝光後引發外界熱議，26日有中媒聯繫上遂寧市中醫院，院方並無否認有醫護人員蹲坐窗邊，但宣稱這些人並不是要跳樓，醫院也沒有拖欠工資。至於確切原因，院方並未說明，僅稱醫院高層還在釐清情況，會再給外界一個答案。遂寧市衛健委得知此事後，也僅稱已經介入調查，但同樣否認有人想跳樓。

不只遂寧市，河南省淮陽縣近日也發生公車司機因不滿公司欠薪而集體罷工事件，司機在公車車身掛上寫有「開公交沒有工資，還我血汗錢！」、「16個月沒有工資，還我血汗錢！」等抗議標語，同樣在網上掀起熱烈討論。

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河南省淮陽縣近日也發生公車司機因不滿公司拖欠16個月薪資而集體罷工的事件。（圖翻攝自X平台）

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