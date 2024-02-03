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民調曝勢將被川普痛宰 海利回「本命區」南卡護盤

海利（Nikki Haley，拿麥克風者）回防「主場」南卡羅來納州，向支持者喊話說，與拜登一對一，我能贏，川普不能。（法新社）

海利（Nikki Haley，拿麥克風者）回防「主場」南卡羅來納州，向支持者喊話說，與拜登一對一，我能贏，川普不能。（法新社）

2024/02/03 00:02

〔中央社〕儘管民調顯示，美國南卡羅來納州前州長海利在當地共和黨總統初選勢將被前總統川普痛宰，但她仍努力在其「主場」激發支持者的熱情。

《法新社》報導，海利（Nikki Haley）今天在南卡首府哥倫比亞（Columbia）的燒烤餐廳Doc's Barbecue告訴支持者：「若是一對一，川普（Donald Trump）無法擊敗（現任總統暨民主黨參選人）拜登（Joe Biden），但我可以。」

現年51歲的海利曾在川普任內出任美國駐聯合國大使，在目前共和黨總統初選中，她是川普唯一的挑戰者。南卡初選投票將於24日登場，海利希望主場優勢能幫助她勝出。

海利釋出的訊息鎖定立場較為溫和的共和黨人和搖擺的民主黨人，她將焦點放在川普任內的「亂局」，並抨擊無論現年77歲的川普或現年81歲的拜登要再任總統，都過於年邁。

但海利面臨一場硬戰。根據今天公布的《華盛頓郵報》（The Washington Post）和蒙茅斯大學（Monmouth University）聯合民調結果，川普以58％的支持率領先海利的32％。

儘管如此，在Doc's Barbecue餐廳，海利的支持者表示她仍然有希望獲勝，並將她與川普間的競爭形容是在「一名共和黨人和一名法西斯主義者」之間做選擇。

上衣掛著印有「我選妮基（Nikki，海利名）」字樣紅白藍3色徽章的當地居民洛克（Sarah Rock）說：「我就是喜歡她的道德品格。她不會有犯罪問題。我認為她是我們國家需要的人。」

來自南卡城鎮列星頓（Lexington）的羅曼（Jody Lowman）則表示，他喜愛海利的競選演說。「如果拜登沒讓我們捲入另一場世界大戰，川普（若上台）也將帶著我們如此。」

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