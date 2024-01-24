海利初選二連敗仍誓言奮戰到底 川普怒嗆：她只是老三

前總統川普再度大勝，黨內僅剩的對手前美國駐聯合國大使海利（右）仍誓言參選到底，川普選後狠酸海利只是老三。（合成圖）

2024/01/24 13:08

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國共和黨第二場黨內總統初選在新罕布夏州舉行，前總統川普再度大勝，黨內僅剩的對手前美國駐聯合國大使海利（Nikki Haley）仍誓言參選到底，川普勝選後狠批海利，還酸她只是老三。

綜合外媒報導，共和黨新罕布夏州初選開票中，目前開票逾8成，川普以54.8%得票率遙遙領先海利，《美聯社》甚至以「難以逾越的優勢」（insurmountable）來形容川普與海利的差距，海利坦承敗選，但誓言繼續參選到底，令川普不滿；新罕布夏州勝選後，川普發表演說，與在愛荷華州選後呼籲團結不同，川普將砲火指向海利。

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川普嗆海利經歷了糟糕的一夜，「這不是典型的勝選演講，但我們不要讓某人在度過了一個非常糟糕的夜晚後還能取勝。」川普狠酸她在愛荷華州只是第三名，「但她仍還在死撐」，他說：「我不會太生氣，但我會討回來。」

16日的愛荷華州初選，川普壓倒性的勝利，排名第二的佛羅里達州州長迪尚特（Ron DeSantis）在選後宣布退選，轉而支持前總統川普，海利在這次初選得票率排第三。

海利期望下個月在其出生地以及曾擔任州長的南卡羅來納州初選扳回一城，海利強調，共和黨初選尚未結束，她聲稱民主黨希望川普代表共和黨參選總統，拜登唯一能擊敗的共和黨人就是川普，「提名川普等於拜登獲勝。」

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