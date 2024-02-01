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涉嫌向伊朗走私美軍事電子零件 美司法部起訴4中國人

美國司法部在當地時間1月31日宣布起訴4名中國公民，他們涉嫌向伊朗走私美國生產的電子零件。（路透）

美國司法部在當地時間1月31日宣布起訴4名中國公民，他們涉嫌向伊朗走私美國生產的電子零件。（路透）

2024/02/01 10:57

黃其豪／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國司法部在當地時間1月31日宣布起訴4名中國公民，他們涉嫌向伊朗走私美國生產的電子零件，其中部分可用於軍事用途，被控《國際緊急經濟權力法》（IEEPA）等多項罪名，若全被定罪最高可判處40年監禁，4人均在逃，當局已發出拘捕令。

綜合媒體報導，美國司法部在官網發布聲明，4名中國公民於2007年5月至2020年7月間，涉嫌透過人頭公司從中國和香港非法出口受美國管制的物品，轉移到隸屬於伊朗伊斯蘭革命衛隊（IRGC）以及伊朗國防部等受制裁實體，部份電子零件可用於生產無人機、彈道飛彈系統等軍事用途。

這4人分別是劉寶霞（音譯，Baoxia Liu，又名Emily Liu）、容耀華（音譯，Yiu Wa Yung，又名Stephen Yung）、李永馨（音譯，Yongxin Li，又名Emma Lee）和鍾雁來（音譯，Yanlai Zhong，又名Sydney Chung）。

美司法部痛批，此類非法取得美國技術的行為，直接威脅到美國的國家安全，相關部門將利用一切可用手段，切斷任何助長伊朗政權惡意活動的非法供應鏈。

4人面對串謀違反《國際緊急經濟權力法》（IEEPA）、違反《國際緊急經濟權力法》、從美國走私貨物以及一項遞交不實或誤導性出口訊息等指控，其中，違反IEEPA如罪名成立最高可判囚20年，數罪併罰最高可判處40年監禁。

美國當局已向上述四人發出拘捕令，他們4人目前仍然在逃中。

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