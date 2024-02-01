札克伯格聽證會公開道歉 認社群媒體對孩童不當影響

Meta執行長札克伯格31日在美國參院聽證會上，就社群媒體對兒童的不當影響，向受害家屬公開致歉。（美聯社）

2024/02/01 07:43

黃其豪／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕臉書（Facebook）和Instagram的母公司Meta執行長札克伯格（Mark Zuckerberg）31日在美國參議院聽證會上，就社群媒體對孩童的不當影響向受害家屬公開致歉。

據《路透》報導，31日在美國共和黨籍聯邦參議員霍利（Josh Hawley）不斷敦促下，札克伯格站了起來，面向高舉受害孩童照片、控訴未成年人遭社群媒體傷害的家庭發表演說。

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聽證會開始時播放了一段影片，數名孩童在片中陳述了在社群媒體被霸凌的遭遇；隨後參議員們講述了未成年人不慎向性剝削者分享私密照片後，被勒索錢財後選擇自戕的故事。

聽證會透過電視向全美直播，霍利質問札克伯格：「是否打算向因為您的產品而遍體鱗傷的受害者致歉？」札克伯格於是站起身轉向受害者家屬。

札克伯格說：「我對你們所經歷的一切感到抱歉。沒人應該經歷你們家人所遭遇的不幸，這正是我們投入大筆資金、不斷在業界範圍內做出努力的原因，確保沒人面臨苦難、經歷你們家人被迫陷入的情況。」

聽證會上，霍利不只一次嚴厲批評札克伯格，「你的產品正在害死人」。去年3月Meta就曾被控告，稱札克伯格與其他高層未採取足夠措施，阻止臉書和Instagram上的性販運和兒童性剝削。

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