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軍火工廠產能未達標 俄防長紹伊古斥：別再鬼混了

俄羅斯國防部長紹伊古（前排中）今日前往葉卡捷琳堡，視察軍備工廠。（歐新社）

俄羅斯國防部長紹伊古（前排中）今日前往葉卡捷琳堡，視察軍備工廠。（歐新社）

2024/01/31 19:59

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯國防部長紹伊古（Sergei Shoigu）今（31日）前往烏拉爾地區（Urals）的葉卡捷琳堡（Yekaterinburg），視察當地軍備工廠生產情況，不過紹伊古卻對工廠生產效率很不滿意，當場口出重話，要管理層「別再鬼混」，得想辦法提高產能，達到俄羅斯總統普廷（Vladimir Putin）要求的數字。

《路透》報導，在俄國新聞網站RBC週三公布的一段影片中，紹伊古於視察廠房時，因一間工廠無法產出足夠的自走砲，而指責了工廠管理層，他表示：「大伙聽好，不要再鬼混了，我們2022年都因為這件事忙的焦頭爛額，而我們在2023年就應該讓這些機器全速運轉。」

紹伊古接著指示：「我要在一週內收到一份具體的方案，是關於我們該如何達到總統設下的指標，這件事一定要做好，因為所有這些命令，都與戰場上表現息息相關。」

工廠主管則回覆紹伊古，他們這間工廠在過去2年之內，已將產能提高了6倍。

報導指出，當前正與烏克蘭交戰的俄羅斯，已將其經濟型態轉換到戰時經濟，並下令軍備工廠全天候生產，以滿足前線部隊的需求。

俄羅斯國防副部長克里沃魯奇科（Alexei Krivoruchko）本月曾誇口表示，今年度俄國國防工業產出的軍事裝備數量，將會是2022年與2023年的「好幾倍」。

紹伊古指責工廠管理層，要眾人認真提高產能，別再鬼混。（歐新社）

紹伊古指責工廠管理層，要眾人認真提高產能，別再鬼混。（歐新社）

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