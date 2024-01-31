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擁2辣妻還不夠！他再交23歲嫩妹組4人大家庭 爽喊：獲得愛更多！

美國38歲男子安德魯斯爽擁3辣妻的生活讓不少人稱羨。（圖翻攝自@mazayahlegend_IG）

美國38歲男子安德魯斯爽擁3辣妻的生活讓不少人稱羨。（圖翻攝自@mazayahlegend_IG）

2024/01/31 19:06

祝蘭蕙／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國一名38歲男子爽擁3名辣妻，妻子之間不但不會爭風吃醋，反而相處融洽互稱好姊妹，4人共同撫育小孩、經營家庭生活，讓不少人稱羨的關係引發外界熱議。

根據《每日郵報》報導，來自美國佛羅里達州邁阿密的安德魯斯（Mazayah Andrews），因時常分享與3名辣妻的婚姻生活，在IG吸引近百萬人追蹤。昨天（30日）安德魯斯就帶著30歲的伴侶阿爾蒙特（Stephanie Almonte）、30歲的塞拉亞（Rosa Zelaya）和23歲的卡雷拉（Dezeray Carrera），透過視訊連線方式接受英國ITV電視台談話節目《今晨》（This Morning）採訪，分享這段另類家庭關係。

最先和安德魯斯交往的阿爾蒙特向主持人表示，她是在2014年與安德魯斯相識，2016年開始交往，但在一起2年後就分手，安德魯斯開始與塞拉亞約會。不過阿爾蒙特分手後發現自己已經懷上安德魯斯的孩子，而她也發現自己根本無法忘掉安德魯斯，於是回頭想找安德魯斯復合。而安德魯斯得知阿爾蒙特有自己的小孩，決定負起責任與她結婚，但又不想對交往中的塞拉亞撒謊，於是3人一起約出來把話說清楚，沒想到阿爾蒙特與塞拉亞一見如故，阿爾蒙特便提議3人一起組一個家庭，安德魯斯與塞拉亞也欣然同意。

就這樣，安德魯斯爽展開擁2辣妻的美好生活，他也開始在IG分享3人家庭大小事，引發外界討論。3人從2019年維持這段關係至去年，安德魯斯與23歲的卡雷拉搭上線，阿爾蒙特與塞拉亞討論過後決定讓卡雷拉加入，如今4人一同養育11名小孩，彼此相處融洽，還互稱好姊妹，在家中甚至稱呼老公為「國王」，認為這樣能促進伴侶間的情趣。

安德魯斯表示，他們4人共組的大家庭相比傳統一夫一妻，每個人能獲得的幫助與愛會更多，「我們互相扶持，例如有懷孕，有其他姊妹可以幫忙照顧，不用特別請保母，而且家裡永遠都乾乾淨淨的」。而富足的經濟條件也是他能維持這段多角關係的關鍵，「我們擁有多棟房產，大家相處的很愉快」。

安德魯斯30日帶著3名伴侶接受英國ITV電視台談話節目《今晨》採訪。（圖翻攝自「This Morning」YT）

安德魯斯30日帶著3名伴侶接受英國ITV電視台談話節目《今晨》採訪。（圖翻攝自「This Morning」YT）

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