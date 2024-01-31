北韓頻繁試射飛彈 尹錫悅警告：介入今年國會選舉而挑釁

尹錫悅表示，南韓今年4月將進行國會選舉，推測北韓很可能在共同邊界採取武裝行動、派遣無人機入侵、網路攻擊或散布假新聞等介入選舉行為。（路透）

2024/01/31 15:12

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕北韓近期頻繁試射飛彈挑釁，南韓總統尹錫悅今警告，北韓政權是全世界唯一將核武政策法制化的非理性集團，不擇手段為維護其世襲極權主義政權，南韓今年4月將進行國會選舉，推測北韓很可能在共同邊界採取武裝行動、派遣無人機入侵、網路攻擊或散布假新聞等介入選舉行為。

根據《韓聯社》報導，尹錫悅今主持召開第57次中央綜合防衛會議提及，北韓政府是全世界唯一將核武政策法制化的非理性集團，單純為世襲極權主義政權不惜動用任何手段。北韓今年年初以來持續發動挑釁，將南韓視為交戰中的敵人，此舉是反民族、反統一的行為，也是開歷史倒車的挑釁與威脅。

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尹錫悅指出，今年即將進行重要的國會選舉，北韓在過去70年來持續不遺餘力試圖瓦解南韓自由民主主義系統，並總在發生重大政治事件年份展開心理戰和挑釁，預計今年北韓將發動一系列行動來介入選舉，包括在邊境發起挑釁，也可能派遣無人機入侵，利用假新聞、網路攻擊等舉動。

報導分析，中央綜合防衛會議是民官軍警齊聚檢查國家綜合防衛態勢，討論應對敵方入侵、挑釁等國家安全威脅的會議。尹錫悅已連續2年主持該會議。南韓總統室表示，北韓國務委員會委員長金正恩於上月底舉行的勞動黨第八屆九中全會直指，北韓與南韓不再是同一民族關係，而是敵對的2個國家關係，故尹錫悅才會決定親自主持這次會議。

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