日韓關係穩定回溫 去年互為最重要旅客來源國

受惠於外交關係回暖、日圓疲軟與韓流再次風靡日本，2023年南韓與日本成為彼此最重要的旅客來源國及旅遊造訪目的地。（美聯社）

2024/01/31 11:09

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕南韓與日本兩國領導人去年3月在東京舉行會談，協助改善關係，隨雙方外交回暖，去年南韓與日本成為彼此最重要的旅客來源國及旅遊造訪目的地，去年訪韓日本遊客為232萬人次，占旅客接待量21%，排名第一；日本接待南韓遊客為696萬人次，占旅客接待量27.8%，排名第一。

根據《韓聯社》報導，依照南韓旅遊發展局和日本國家旅遊局（JNTO）31日最新數據，去年南韓一共接待1103萬人次外國遊客，日本遊客為232萬人次，排名第一，占21%；日本一共接待2507萬人次外國遊客，南韓遊客為696萬人次，排名第一，占27.8%。日本睽違11年，再次成為南韓最重要的旅客來源國。

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《韓聯社》指出，訪韓中國遊客2013年以433萬人次拿下第一名後，一直持續到2020年，疫情爆發後，2021年、2022年造訪南韓遊客以美國為第一，直到2023年日本重返第一寶座。而南韓遊客造訪日本數量激增，除了因為外交關係回暖外，日圓疲軟也造成一定吸引力，而日本人造訪南韓，韓媒認為，其中一個最大原因在於韓流再次風靡日本。

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