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專坑自己人？好市多烏魚子「台灣比美國貴」 內行人這樣說

近日有網友在網上分享美國好市多販售烏魚子禮盒的價格，直呼「台灣賣得太貴了」。（圖翻攝自臉書社團「COSTCO 好市多 商品消費心得分享區」）

近日有網友在網上分享美國好市多販售烏魚子禮盒的價格，直呼「台灣賣得太貴了」。（圖翻攝自臉書社團「COSTCO 好市多 商品消費心得分享區」）

2024/01/31 00:56

吳裕堯／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕烏魚子是逢年過節送禮好選擇，也是擺席設宴的佳餚。有網友近日分享美國好市多烏魚子禮盒價格，直呼「台灣賣得太貴了」，引發熱議，還釣出內行人解釋。

在美國的台灣網友最近在臉書社團「COSTCO 好市多 商品消費心得分享區」PO照說，在美國的好市多，標榜台灣出產的烏魚子禮盒只要49.99美元（約新台幣1500元），雖然跟台灣本地賣得價格差不多，但他認為，加上溫控冷藏運費、進口稅、額外的人力等，價格卻還是和賣台灣人的一樣，這點不合理，「跟美國的價格比起來台灣賣得太貴了」！

貼文吸引上千名網友關注，不少人附和，「台灣專坑自己人，漂洋過海的還比較便宜」、「台灣人都盤子」、「你不知道台灣物價全球數一數二的，一堆人被大內宣說台灣其實很便宜」。不過，也有人認為，「一分前一分貨，要買一盒拆開看才知道」、「市場機制！烏魚子在台灣不只是家庭過年過節，平常也是餐館宴會上的上桌佳餚，有銷路就會貴」、「滯銷就是要便宜賣出，美國有人要進很偷笑了，也是幫助台灣漁民及養殖業者及加工業者」。

還有內行人說，「烏魚子價格決定在每批魚的差異，做工跟曬法都有差，不能單看價格決定好壞，一片有賣800也有賣2000的，口感跟油脂含量就是不同」、「它這是兩片包裝的，不是單片，一片才四兩多，所以台灣還是比較便宜。但是以美國華人市場來說，在Costco還是很便宜的」。

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