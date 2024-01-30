緊縮對港箝制！ 23條立法諮詢文件出爐「不舉報叛國亦犯法」

府30日正式展開基本法第23條立法的公眾諮詢。（法新社）

2024/01/30 15:46

〔編譯陳成良／綜合報導〕香港當局1月30日正式展開基本法第23條立法的公眾諮詢，諮詢文件已出爐。從文件可見，港府擬大幅擴大「煽動意圖」罪，禁止引起中港居民間的憎恨等，並提高相關罰則。法例擬明文定義「國家秘密」，除了國防、外交之外，連「香港經濟社會發展秘密」都禁止披露。

綜合港媒報導，諮詢文件中還規定，港府可用維護國家安全為理由，禁止任何本地組織繼續運作。如果沒有舉報叛國罪犯，都有可能因「隱匿叛國」而被入罪。

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香港特首李家超30日在記者會上強調，基本法23條立法必須必須儘快完成。他指出，北京4年前實施的現行立法，並未涵蓋叛亂和其他罪行，香港將「儘快」制定自己的國家安全法。

23條立法諮詢文件連同附件共86頁，列出多項港府的立法建議。在叛國及相關行為方面，港府建議設「叛國」罪，實際上涵蓋的不僅是如中國發動戰爭等，意圖危害中國主權而「使用武力或威脅使用武力」同樣是叛國。

文件還建議設「隱匿叛國」罪，若對叛國罪犯知情不報同屬違法，除非該犯罪事宜已被公開、被傳媒廣泛報道，則屬例外。

在「煽動意圖」相關罪行方面，港政認為「煽動意圖」可以包括，意圖引起對《憲法》確定的國家根本制度、《憲法》規定的國家機構或中央駐港機構的憎恨或藐視；意圖引起對香港憲制秩序、行政、立法或司法機關的憎恨或藐視。建議還包括「意圖引起香港特區居民間或中國不同地區居民間的憎恨或敵意」。

此外，保安局長可用「維護國家安全所需要」作理由，禁止任何本地組織在香港特區運作或繼續運作。

北京2020年在香港實施全面國家安全法，根據香港保安局數據，截至去年9月底，已有280人依該法被捕，30人被起訴定罪，入罪率百分百，在香港社會引起寒蟬效應。香港國安法只納入23條部分禁止罪行，包括分裂國家、煽動叛亂和顛覆中央政府，其餘有待港府另行立法。

基本法第23條規定，「香港特別行政區應自行立法禁止任何叛國、分裂國家、煽動叛亂、顛覆中央人民政府及竊取國家機密的行為，禁止外國的政治性組織或團體在香港特別行政區進行政治活動，禁止香港特別行政區的政治性組織或團體與外國的政治性組織或團體建立聯繫」。

基本法第23條在2003年最後一次立法嘗試時，有50萬香港人走上街頭抗議，因此遭到擱置。香港保安局局長此前曾表示，23條進行立法時，將涵蓋間諜活動及網路上涉及「國家安全」的罪行。

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