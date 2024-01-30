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菲律賓前後總統互槓！小馬可仕推動修憲 與杜特蒂父女爆分歧

被菲律賓前總統杜特蒂指控有毒癮後，現任總統小馬可仕29日反擊杜特蒂本身才是鴉片類藥物「芬太尼」成癮者。（法新社）

被菲律賓前總統杜特蒂指控有毒癮後，現任總統小馬可仕29日反擊杜特蒂本身才是鴉片類藥物「芬太尼」成癮者。（法新社）

2024/01/30 00:08

〔編譯楊芙宜／台北報導〕菲律賓總統小馬可仕週一（29日）反擊，指前總統杜特蒂長期使用鴉片類藥物芬太尼（fentanyl），使健康受到影響。此前一天，杜特蒂28日甫在菲律賓第3大城納卯（Davao）的集會上指控小馬可仕是「吸毒成癮」的人。

菲律賓兩大政治家族之間的裂痕日益加深，包括最新在修憲與否的立場分歧，杜特蒂之子納卯市長塞巴斯汀還公開批評小馬可仕懶散缺乏同情心，促小馬可仕應立刻辭職。

法新社報導，杜特蒂週日在菲國南方地盤納卯市的一場集會上向支持者表示，小馬可仕是一個「吸毒成癮」的人，被列入菲律賓緝毒署（PDEA）與非法毒品有關對象的名單。

不過，杜特蒂沒有提供任何證據支持這項指控，菲律賓緝毒署週一發聲明表示，小馬可仕「不是也不曾在其觀察名單內」。

被詢及杜特蒂指控，小馬可仕告訴記者：「我想（杜特蒂用的）是芬太尼」、「它是高度成癮的，且有很嚴重的副作用。杜特蒂現在已經使用這項藥物很久的時間」。

芬太尼是一項合成鴉片類藥物，比海洛因強勁多倍。小馬可仕也未提供任何證據支持這項指控。

杜特蒂2016年曾表示使用芬太尼來減緩脊椎受傷的疼痛，當時他說，醫生在得知他「濫用此藥」、使用比處方更多的劑量之後，要他停止使用芬太尼。杜特蒂任內血腥緝毒導致數千人喪生，已引發海牙的國際刑事法院（ICC）啟動調查。

小馬可仕在搭檔杜特蒂之女薩拉（Sara Duterte），在2022年贏得正副總統。不過，隨著他們在明年期中選舉及2028年總統大選之前，各自尋求個別的支持基礎，與確保關鍵職位，先前2個家族所謂的「團結團隊」已經破裂。

薩拉以及小馬可仕表弟也是國會議長的羅慕德斯（Martin Romualdez）都被普遍預期將競選下任菲律賓總統。

雙方最新分歧反映在於對修憲的立場不同，小馬可仕支持修改1987年版憲法的運動，以允許更多外國投資；但杜特蒂父女都公開反對修憲。

批評人士警告，推動修憲可能會為小馬可仕獲得另一個6年總統任期鋪路。目前菲律賓憲法禁止總統連任。這也可能會讓小馬可仕與薩拉發生衝突。

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菲律賓前總統杜特蒂28日甫在菲國第3大城納卯（Davao）的集會上指控現任總統小馬可仕是「吸毒成癮」的人。（美聯社）

菲律賓前總統杜特蒂28日甫在菲國第3大城納卯（Davao）的集會上指控現任總統小馬可仕是「吸毒成癮」的人。（美聯社）

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