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前日相麻生太郎又失言！稱女外相是「不漂亮的大媽」挨轟

麻生太郎說日本外務大臣上川陽子是「大媽」，還說她「外表不出眾」惹議。（資料照）

麻生太郎說日本外務大臣上川陽子是「大媽」，還說她「外表不出眾」惹議。（資料照）

2024/01/29 20:14

祝蘭蕙／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕向來語不驚人死不休的前日本首相麻生太郎，近日又爆爭議言論！近日他在一場公開演講稱日本外務大臣上川陽子是「大媽」，還說她「外表不出眾」，雖然整段發言是在誇獎上川陽子，但其用字遣詞被日媒指責有歧視女性意味，引發日本社會討論。

綜合日媒報導，現為自民黨副總裁的麻生太郎，昨天（28日）到福岡縣蘆屋町發表演講時提及去年9月就任外務大臣的上川陽子，稱已70歲的上川陽子是自民黨內的「新星」，還說「這位大媽是挺能幹的，雖然我不會說她外表有多出眾，但她說話得體有自信，英語也說的很好，積極地與該見的人進行接觸，從來沒看過如此有幹勁的外交部長。」

此外，麻生太郎在演講中數次將上川陽子的名字說成「上村陽子」，還說「過去從未有女性擔任日本外相」，但其實在上川陽子之前還有過2位女性政治人物當過外務大臣，分別為田中真紀子和川口順子。

麻生太郎再度失言引發日網友批評，「這完全是歧視女性！」、「無論你是要稱讚還是批評外長的工作，只要評價這個人的表現就好，我不明白刻意提到外表是什麼意思？」、「先貶損人家外表跟年紀，以為可以用『我沒有傷害的意思』或『我其實是讚美』來緩頰，完全是失態！」、「在他眼裡，女性只有美麗才有價值吧」、「有多少男人不能誠實地讚揚有能力和積極的女性？」

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