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哈瑪斯握有大量中國武器？ 軍事專家：可能是轉售與走私

專家認為，哈瑪斯之所以持有中國武器裝備，可能是走私或轉售所致。圖為以色列在加薩西法醫院起出的哈瑪斯步槍。（法新社）

專家認為，哈瑪斯之所以持有中國武器裝備，可能是走私或轉售所致。圖為以色列在加薩西法醫院起出的哈瑪斯步槍。（法新社）

2024/01/29 11:21

李欣潔／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕英國《每日電訊報》（The Daily Telegraph）本月曾報導，以色列情報消息人士指稱哈瑪斯（Hamas）手中握有大量中國製武器與裝備，包括裝備品質與數量都是前所未見。中國國防部25日對此澄清，強調中國從未向衝突地區提供任何武器。多名專家認為，哈瑪斯之所以持有中國武器裝備，可能是走私或轉售所致。

根據《自由亞洲電台》報導，澳洲軍備研究服務中心（ARES）主任詹森瓊斯（N.R. Jenzen-Jones）表示，目前尚未看到中國政府直接向哈瑪斯與加薩地區其他武裝組織提供武器的證據，不過中國在數十年前曾向巴勒斯坦武裝份子提供武器，這與哈瑪斯手中看到的中國製武器大致相福，大概在1950至1970年生產。

詹森瓊斯指出，巴勒斯坦武裝組織獲取中國武器的另一途徑，可能是透過與中東各國的走私行為，中國向伊朗、黎巴嫩、埃及等國家大規模出售武器，且中國在武器出口的限制比西方國家少，近年來大幅增加對中東的武器出口。

美國智庫「蘭德公司」（RAND Corporation）安全研究員韋恩鮑姆（Cortney Weinbaum）及其團隊調查發現，中國除了向外國政府出售武器以外，還會向私人保全公司出售武器。韋恩鮑姆指出，大多數受到監測的武器都是大型武器，而小型武器追蹤難度高，哈瑪斯所使用的武器絕大多數都是小型武器，且小型武器在生產40年之後大多還是可以正常使用。

韋恩鮑姆表示，對於接收武器的國家，中國並不會監控或是限制這些國家的武器轉讓或轉售行為，所以哈瑪斯取得的中國武器，可能是透過其他買家才到哈瑪斯手中，而非直接出口。

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