以色列白忙一場？美媒爆80％哈瑪斯地道仍完好無損

2023年12月，以色列開始水淹加薩地道的行動。（路透）

2024/01/28 21:38

〔編譯陳成良／綜合報導〕《華爾街日報》28日獨家報導，據美國和以色列官員表示，經過以色列數週的努力後，巴勒斯坦激進組織哈瑪斯（HAMAS）在加薩走廊廣大的地道網絡中，有多達80％仍然完好無損，阻礙以色列的主要戰爭目標。

報導引述以色列官員說法稱，阻止哈瑪斯使用地道，是以色列捕獲哈瑪斯領導人並營救剩餘人質的關鍵。以色列還表示，為了追尋隧道，他們對醫院和其他關鍵基礎設施進行了打擊。

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這些地道在狹窄地帶下綿延超過300英里（約482公里），大約相當於紐約市地鐵系統的一半，如果這些地道癱瘓，哈瑪斯將無法相對安全地儲存武器和彈藥、藏匿戰鬥人員，為其領導層提供指揮和控制中心，也無法在未暴露於以色列炮火的領土上流竄。

以色列動用各種方法來清除這些地道，包括安裝幫浦用地中海的水淹沒它們、用空襲和液體炸藥予以摧毀，出動狗和機器人搜索，摧毀其入口，並由高度訓練的士兵實施突襲。

不過美以官員在精確評估隧道的破壞程度上遇到困難，部分原因是他們無法確定地道的總長度。兩國官員估計有20%到40%的地道已被損壞或無法使用。

報導中指出，儘管人們擔心抽取海水恐對該地區的淡水供應和地面基礎設施造成影響，去年底以色列展開代號「亞特蘭提斯海」（Sea of Atlantis）的行動，在加薩北部安裝一系列幫浦。一位熟悉這項工作的美國官員說，本月初，以色列在加薩南部城市汗尤尼斯（Khan Younis）安裝了至少一個幫浦以破壞那裡的地道網，不同於先前在加薩安裝的幫浦抽取地中海海水，最新的幫浦是直接從以色列境內抽水。

在某些地方，牆壁和其他意想不到的障礙和防禦物減緩或阻止了水流。海水已經腐蝕了一些隧道，但整體效果並未達到以色列官員所希望的效果。

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