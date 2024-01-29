哈瑪斯軍火哪裡來？紐時：以色列送的

紐約時報披露，哈瑪斯利用以色列對加薩開砲所遺留的未爆彈打造武器。圖為以軍查獲的加薩火箭工廠。（法新社檔案照）

2024/01/29 06:13

〔編譯林家宇／綜合報導〕以色列對加薩走廊地區實施嚴格禁運超過17年，但哈瑪斯仍囤積大量軍火，用於去年10月對以國南部發動大規模突襲。紐約時報28日報導，據以色列軍方和情報官員近期得出的結論，除了走私、偷竊之外，哈瑪斯的許多武器竟是以色列間接奉上。

哈瑪斯在去年的突襲中，不但透過地道穿越邊界封鎖，還同時發射大量火箭，數量之多連以色列遠近馳名的「鐵穹」防空系統也防不勝防。過去的分析認為，哈瑪斯是利用地道走私，才能在以色列封鎖的情況下取得大型武器。但最新情資顯示，哈瑪斯之所以能夠打造火箭及反戰車武器庫，是利用以色列過去以來對加薩開砲所遺留的未爆彈。

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前以色列警察爆裂物處置部門副局長卡達什（Michael Cardash）指出，「未爆物是哈瑪斯爆裂物的主要來源」，「許多以色列的砲彈被他們重新利用為爆裂物和火箭」。

報導提到，武器專家評估砲彈的未爆率通常為10％。但以色列的情況可能更糟，因為以軍的軍火庫包含越戰時期的飛彈，或是美國等其他軍事大國早就停用的武器。一名匿名情報官員透露，部分飛彈的未爆率可能達到15％。在以色列長年以及近期的連續轟炸下，等同四處散落著武器資源。

報導指出，以國官員早在去年的突襲前，就知道哈瑪斯會回收部分以色列軍火製造武器，但實際規模出乎武器專家和官員意料。此外，以色列政府也知道自家的軍武容易遭竊。一份去年初的軍事報告提到，數千發子彈和數百槍枝、手榴彈，被從疏於看守的基地中盜走。

報導寫道，哈瑪斯過去一度仰賴肥料和糖粉等原料製作威力欠佳的火箭。但在2007年以色列實施嚴格封鎖及打擊地道走私後，迫使哈瑪斯絕境求生，其技術足以拆解2000磅炸彈的彈頭，取出爆裂物重新利用。一枚750磅的未爆彈可回收生產數百枚飛彈或火箭。無法生產的武器則可從黑市或走私取得，介於以色列、埃及和加薩之間的西奈半島，仍是武器走私的主要據點。

據以色列統計，自去年10月7日後對加薩至少發動2.2萬次空襲，意味著每次空襲都會留下為數不少的未爆彈。聯合國排雷行動處專家伯屈（Charles Birch）表示，「砲彈、手榴彈和其他火砲，戰後會有數以萬計的未爆彈」，「這些對哈瑪斯來說如同免費的禮物」。

圖為哈瑪斯從加薩走廊向以色列發射火箭。（法新社檔案照）

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