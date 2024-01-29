紐時︰以炸加薩未爆彈 哈瑪斯軍火來源

美國和以色列官員評估，哈瑪斯在加薩走廊的龐大地道網絡，目前可能仍有多達八成完好無損。（法新社檔案照）

2024/01/29 05:30

〔編譯林家宇、陳成良／綜合報導〕以色列對加薩走廊地區實施嚴格禁運超過十七年，巴勒斯坦激進組織「哈瑪斯」卻仍囤積大量軍火，用於去年十月七日對以國南部的大規模突襲。紐約時報廿八日報導，根據以色列軍方和情報官員近期得出的結論，除了走私、偷竊之外，以色列過去對加薩開砲所遺留的未爆彈，被哈瑪斯重新利用為爆裂物和火箭，有如免費的「禮物」。

報導寫道，哈瑪斯過去一度仰賴肥料和糖粉等原料製作威力欠佳的火箭，但在二oo七年以色列實施嚴格封鎖及打擊地道走私後，迫使哈瑪斯絕境求生，其技術足以拆解二千磅炸彈的彈頭，取出爆裂物重新利用。一枚七五o磅的未爆彈，可回收生產數百枚飛彈或火箭，無法生產的武器則可透過黑市或走私取得，介於以色列、埃及和加薩之間的西奈半島，仍是武器走私的主要據點。

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哈瑪斯地道 8成仍無損

另一方面，華爾街日報廿八日也獨家披露，美國和以色列官員評估，儘管以軍利用各種方式，試圖清除哈瑪斯在加薩走廊的龐大地道網絡，包括抽取地中海的水加以淹沒、以空襲和液體炸藥予以摧毀、出動狗和機器人搜索、摧毀其入口，並由經過訓練的士兵實施突襲等，但目前可能仍有多達八成完好無損，阻礙以色列達成其主要作戰目標。

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