菲律賓空投運補仁愛暗沙 中國跳腳

中國海警去年曾數度干擾菲律賓對仁愛暗沙的補給任務，包括動用軍用雷射光、發射水砲，還經常對菲國船隻進行危險攔截。（歐新社檔案照）

2024/01/29 06:03

〔編譯孫宇青／綜合報導〕菲律賓先前從海路對南海仁愛暗沙（菲稱愛尤銀礁，中國稱仁愛礁）的第二次世界大戰廢棄登陸艦「馬德雷山號」（Sierra Madre）駐守人員補給物資時，頻頻遭到中國海警船和民兵漁船騷擾甚至攻擊，近日透過空中順利投放物資，中國海警局27日批評菲方惡意挑釁，無助於緩和南海局勢。

據報導，菲國海軍海上巡邏機「NV314」21日對仁愛暗沙執行空投任務，預計空投行動將持續1至2週。由於一艘運補船受損，菲方改以空投取代船隻運送物資。社群平台Ｘ上流傳的不同角度照片顯示，一架螺旋槳飛機的機組人員，從空中丟出一袋物資至下方海域，駐守仁愛暗沙的菲國陸戰員則負責打撈。

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香港「星島日報」指出，中國海警以往均成功攔截菲國對馬德雷山號駐軍的海上捕給，但這次菲國改以海上巡邏機空投，成功完成補給任務。光是在去年，中國海警就曾數度干擾菲國船隻的補給任務，包括動用軍用雷射光一次，並四度發射水砲，還經常對菲國船隻進行「危險攔截」。

中國海警局發言人甘羽27日聲稱，菲律賓罔顧事實、惡意炒作，蓄意誤導國際認知，無益於緩和南海緊張局勢，「我們正告菲方停止挑釁炒作，中國海警將加強仁愛礁及其鄰近海域維權執法，堅決捍衛國家主權和海洋權益」。

關注南海情勢的美國史丹佛大學附屬「海洋之光」（SeaLight）計畫主任鮑威爾（Ray Powell）向「新聞週刊」表示，空投應該只是權宜之計。事實上，菲方早在2014年就曾向仁愛暗沙空投物資，以規避中國的海上封鎖，但目前仍難判定空投物資是否成為例行性作法。

鮑威爾也提到，馬尼拉當局的行動只是「略微延長」大型補給船定期運補的時間間隔，況且飛機可以運載的貨物數量有限，研判中國不會太擔心菲國的最新行動。不過，如果菲方投資水上飛機，就可能擴大補給選項。

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