輪島漆藝家震後尋毛主子 投身救貓大志

日本石川縣輪島市漆藝家桐本滉平在社群媒體X（原推特）上轉發朝日新聞報導他與妻子萌寧在災區尋找與照顧災後走失貓的新聞。（圖擷取自網路）

2024/01/29 00:09

〔編譯張沛元／綜合報導〕日本能登半島強震迄今將滿1個月，但仍有人不放棄希望努力在瓦礫堆中尋找失蹤的家人──在地震中走失的毛小孩愛貓。

日本媒體報導，石川縣輪島市漆藝家桐本滉平與妻子萌寧原本在輪島朝市開設工作坊，強震來襲時夫妻倆正好出門參拜而逃過一劫，但所飼養的3隻愛貓卻下落不明。

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桐本夫婦隔天起拚命找貓，每天早晚都到已毀於大火中的自宅與工作坊附近呼喊毛主子；此舉經口耳相傳與社群媒體傳播而廣為人知，夫妻倆因此與其他也在找愛貓的災民搭上線。

因為擔心有些老人會為了等愛貓回家而不肯離開災區避難，桐本夫婦利用LINE等通訊軟體分享貓出沒處的相關資訊，以及教導想自己找貓的人如何設置誘捕籠。

截至27日，桐本夫婦已誘捕到26隻貓，其中14隻已與震後平安的主人團聚；至於找不到主人或無法回到飼主身邊的貓，則由夫婦倆暫時照顧，包括輪島朝市明星貓Chi-i醬（ちいちゃん）。

儘管有支援企業提供利用太陽能蓄電的貨櫃屋安置約8隻貓咪，但沉重的飼料費仍壓得目前失業的桐本夫婦有點喘不過氣；他們雖盼官方伸援，但又不好意思增加已忙於處理避難者、重建基建與繼續搜尋失蹤者的政府單位的負擔。

桐本夫婦的愛貓之一Gura（グラ）19日被警方發現已經死亡，夫妻倆遺憾之餘認為另外2隻也許還活著，「我們會盡可能繼續尋找。」

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